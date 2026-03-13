繼兩年前的高雄巨蛋演唱會後，韋禮安在今年將舉辦《國泰世華銀行2026韋禮安HI WE1韋，您好》巡迴演唱會，將於5月30日重返台北小巨蛋。粉絲們最關心的全面正式啟售時間為3月14日（六）上午11:00 起，屆時將於ibon機台與線上同步開賣，在明天開售之前，國泰世華卡友可在今（13）日至23:59前可優先購，僅限網站購票。
韋禮安演唱會概念 以接電話串起人際連結
這次演唱會名稱「HI WE1 韋，您好」保留了韋禮安個人最愛的諧音冷笑話，也代表著這場演出將非常的「韋禮安」。他解釋：「當你說『喂？您好』，代表一段連線正式開始。這次把『接起電話』的瞬間，延伸成一種人與人之間的關係。」
韋禮安希望能透過音樂，串起自己與觀眾的連線，甚至讓來到現場的人，也能因為同一首歌而彼此連結。「人生很重要的一件事，是願意接起那條關係的線。而這場演唱會，就像是一通打給彼此的電話。」
韋禮安首度挑戰狂野豹紋褲 以魚眼視角傾聽心聲
主視覺重現了韋禮安在舞台上的招牌動作：側耳傾聽觀眾的尖叫聲。設計上運用貓眼（魚眼）視角，模擬話筒的「聲音視角」，象徵「這不是我的耳朵，是聲音的眼睛」，將電話話筒輪廓與聲音具象化。韋禮安表示，拍攝過程拍了許多韋氏搞笑動作才精選出這個版本，這也代表著除了透過音樂表達自己，他也想聽聽大家想說什麼，那個側耳的瞬間就是關係發生的樣子。他會將粉絲的心聲化為演唱會內容一一唱給大家聽。
為了這次視覺，他更首度挑戰穿上「豹紋褲」。起初內心有些猶豫，擔心無法駕馭這麼狂野的單品，沒想到試穿後意外合適。他笑說：「這剛好代表這場演唱會想呈現的樣子，大家可能習慣看到我比較正經、投入、深情的一面，但其實我也有比較詼諧、活潑、甚至帶點玩心的一面。」
蘇打綠馨儀二度執導 推出隱藏版遺珠歌單
上一輪演唱會與蘇打綠貝斯手馨儀合作共創驚人好口碑，這次兩人再度攜手。韋禮安笑稱，因為太熟悉彼此，反而更敢冒險，知道對方會接住自己，所以嘗試了更大膽的編排與呈現，對這次的火花非常期待。
導演馨儀也表示，這次演出彷彿一通神秘電話，將打破韋時空與載體，成為專屬的播放連結。觀眾可以期待這次演出的歌單及編曲，除了新歌，還特別收錄「隱藏版遺珠曲目」，透過有趣的改編與串連，帶給耳朵全新感受。當然，韋禮安也會在台上展現舞技，和全場粉絲一起熱線。
《國泰世華銀行2026韋禮安HI WE1 韋，您好》演唱會
時間：5/30(六) 19:30
地點：台北小巨蛋
售票時間：
3/13（五）11:00~23:59 「國泰世華CUBE信用卡」卡友優先購票，僅限網站購票
3/14（六）11:00am起
售票平台：ibon機台與線上購票
