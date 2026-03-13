我是廣告 請繼續往下閱讀

▲對話紀錄截圖直指唐國華坦承與楊冪有不正當關係。（圖／X@bryantboro50564）

唐國華睡過楊冪？對話證據掀2派論戰

▲唐國華（左）與楊冪（右）關係引發熱議。（圖／X@bryantboro50564）

中國近期持續展開嚴厲的反腐調查，怎料意外波及女星楊冪，中國航天機構前高官秘書唐國華近日接受訊問時，竟脫口自爆曾與楊冪有過不正當的親密關係，網上還流出1張對話紀錄截圖，直指唐國華坦承這段地下情，傳聞迅速發酵，致使網友掀起2派討論，有人認為AI盛行，合照跟貼圖都有可能修圖合成，也有人指出演藝圈與公權力往往有利益交換，掌握資源就可能發生任何事，目前雙方當事人皆未對此發表聲明。隨著爆料延燒，網路流出1張對話截圖，內容直指唐國華坦承與楊冪有過不正當關係，論壇更冒出多張2人同框合照，企圖增加謠言可信度，面對這些來歷不明的劣質資訊，粉絲們感到十分心疼，認為女方完全是遭到惡意抹黑與牽連，無辜承受巨大的輿論壓力，傳聞迅速發酵，引發軒然大波。針對這起風波，網友看法呈現兩極，理性民眾精闢分析，唐國華身為正廳級別官員，以楊冪如今在演藝圈的頂流地位與財力，雙方社交圈可謂天差地遠，且那些合影都有明顯的修圖合成痕跡，可另一派認為，在錯綜複雜的體制下，影視圈與公權力往往有利益交換，掌握資源就可能發生任何事。唐國華與楊冪桃色風波，釐清客觀真相才是最關鍵的，許多熱心網友透過AI查核工具進行驗證，結果皆顯示這僅是未經證實的網路謠言，目前雙方當事人皆未發表聲明，在真假難辨的情況下，大眾應給予多點同理心，切勿輕信或散播不實臆測，以免對當事人造成二度傷害。