行政院長卓榮泰日前包機赴日本東京巨蛋，幫出戰2026年棒球經典賽的中華隊加油，但相關費用引發爭議。卓榮泰今（13）日公布相關單據，包含遊覽車車資付日幣20萬、比賽門票共台幣18500元，包機費用則為208萬元。國民黨立院黨團書記長林沛祥回應，堂堂行政院長親自開記者會「秀單據」，確實讓外界開了眼界，但非但未能釋疑，反而讓更多疑問浮上檯面。林沛祥提出三大質疑，首先是包機費用是否低於市價，涉及特殊待遇。依據卓榮泰公布的四張單據，整趟行程花費約214萬元。但以市場行情來看，類似規模的包機及相關費用通常動輒數百萬甚至上千萬。這樣的價格如何談成？是否因身分享有特殊關係或待遇？相關單據是否完整？政院必須釐清。第二，林沛祥指出，此行是否濫用公務機坪與行政資源，存在公私不分的疑慮。如果公務機坪被用於私人行程，不僅社會觀感不佳，也可能涉及行政資源濫用。政府資源究竟是服務國家，還是院長私人行程？林沛祥強調，社會大眾有權知道答案。第三，林沛祥提醒，單據的出現並不代表疑點消失，是否違法亂紀仍需查證。他警告，如果行政院長能動用政府場域、享受低於市場行情的特殊價格，最後再以幾張單據作為解釋，將為政府體系樹立不良先例。未來各級官員是否也能比照辦理，監察與司法機關應主動介入調查。林沛祥強調，若一般民眾與企業無法享有如此低價包機，為何行政院長可以？他批評，這不僅是一趟看球行程，更是一趟疑點重重的「黑箱特權包機之旅」。以幾張單據掩蓋價格與市場行情的差距，不僅低估人民智慧，也挑戰官箴。他要求行政院，應完整公開所有相關文件與費用明細，並接受外界檢視，讓真相透明，而非僅用幾張單據就希望社會「買單」。