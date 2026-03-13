2026房市開局就拋出震撼彈！根據吉家網最新 2025 年報顯示，房市已正式由多轉空。不僅預售屋買氣出現窒息式縮減，七都房價下跌趨勢也已定調。數據指出，台中大里區單價從 30.46 萬跌至 24.79 萬，跌幅高達 18.61% 居全台之冠。這份清單讓 PTT房版網友炸鍋，狠酸套牢投資客：「這下頭期款直接五倍賠光，真的舒服！」
買氣窒息！預售屋交易量重挫七成
報告指出，去年房市呈現「量急凍、價小跌」。其中預售屋市場受政策與觀望氣氛衝擊最深，交易量萎縮幅度高達 68% 至 73%，創下統計以來最大量縮。成屋（中古屋）市場同樣低迷，全年交易僅 26.1 萬棟，為 2016 年以來新低。這種買氣急凍的現象，已成為房價向下修正的先行指標。
精確跌幅曝光：大里、大同慘淪重災區
根據實價數據圖表，這波下跌以中南部領頭反轉。台中大里以 18.61% 跌幅奪冠，新北八里（16.81%）與泰山（16.29%）緊隨其後。就連一向抗跌的台北大同區，單價也從 89.06 萬重摔至 76.58 萬，跌幅達 14.01%。這些精確的數字讓準備買房的自住客驚覺，市場天秤已向買方傾斜。
PTT 鄉民熱議：投資客槓桿斷頭？
這份數據在 PTT房版引發瘋狂轉傳。看空網友嗨喊：「外圍雞屎槓桿仔先逃先贏」、「開槓桿的魯多，頭期款賠光剛好而已」。不過也有「多軍」反擊，認為七都平均僅跌 4.75% 根本是「假摔」，直言：「大家都小賺 50% 才跌這點，根本無感」。
吉家網董事長李同榮分析，雖然 2025 年台灣經濟強勁減緩了房價跌勢，但隨著股市與房市出現「股強房弱」的脫鉤現象，未來唯有價格實質鬆動，才能換取交易量回溫。
資料來源：吉家網、PTT房版
我是廣告 請繼續往下閱讀
報告指出，去年房市呈現「量急凍、價小跌」。其中預售屋市場受政策與觀望氣氛衝擊最深，交易量萎縮幅度高達 68% 至 73%，創下統計以來最大量縮。成屋（中古屋）市場同樣低迷，全年交易僅 26.1 萬棟，為 2016 年以來新低。這種買氣急凍的現象，已成為房價向下修正的先行指標。
精確跌幅曝光：大里、大同慘淪重災區
根據實價數據圖表，這波下跌以中南部領頭反轉。台中大里以 18.61% 跌幅奪冠，新北八里（16.81%）與泰山（16.29%）緊隨其後。就連一向抗跌的台北大同區，單價也從 89.06 萬重摔至 76.58 萬，跌幅達 14.01%。這些精確的數字讓準備買房的自住客驚覺，市場天秤已向買方傾斜。
這份數據在 PTT房版引發瘋狂轉傳。看空網友嗨喊：「外圍雞屎槓桿仔先逃先贏」、「開槓桿的魯多，頭期款賠光剛好而已」。不過也有「多軍」反擊，認為七都平均僅跌 4.75% 根本是「假摔」，直言：「大家都小賺 50% 才跌這點，根本無感」。
吉家網董事長李同榮分析，雖然 2025 年台灣經濟強勁減緩了房價跌勢，但隨著股市與房市出現「股強房弱」的脫鉤現象，未來唯有價格實質鬆動，才能換取交易量回溫。
資料來源：吉家網、PTT房版