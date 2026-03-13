我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄一名陳姓房東2022年因租屋糾紛，竟在租約初期便以通訊軟體辱罵劉姓房客「腦子是不是有問題」，甚至強行斷電逼迫對方搬遷，導致房客被迫外宿，憤而提告求償。儘管房東在庭上反指對方是「租屋蟑螂」，指控其拒繳租金且惡意檢舉；然而，法院清查金流後發現，房客均如期繳納租金，房東的欠款指控純屬子虛烏有。高雄地院審理認定，房東不僅非法解約侵害房客權益，更違反消費者保護法，最終判處房東須賠償財產損害、精神慰撫金及懲罰性賠償共1.8萬餘元，全案定讞。檢方調查，劉姓房客自2022年5月起，以每月3000元向陳姓房東承租房屋，怎料雙方合約才剛起步，房東便在兩個月後態度大變，不僅在通訊軟體上以「腦子是不是有問題」等語辱罵房客，更説「我晚一點會去找你」，接著又在當日傍晚，威脅房客必須在8月10日前搬離，否則將斷電、換鎖。房東隨後在7月31日強行切斷該租屋處電力，導致被迫面臨斷電困境的房客，只能緊急請兩天事假另覓住處，並自費外宿便宜旅社。直到8月3日房客返回租屋處搬家時，發現冰箱因斷電早已恢復室溫，內部存放的飲品全數腐敗報廢，最終房客不得不自費搭乘計程車，將家當全數遷往新住處，隨後向房東提告求償。面對指控，房東直指劉姓房客根本是專業的「租屋蟑螂」。房東辯稱，房客租屋首月便開始拖欠租金，僅支付了500元電費，雙方在電話溝通時毫無共識。房東強調，房客並非初次租屋，理應知道租金給付會有匯款紀錄，卻硬拗說已經付錢，這種睜眼說瞎話的行為簡直是「耍賴」。房東進一步表示，當時為了息事寧人，曾提議終止契約並給予寬限期，甚至承諾這段期間不計收租金，只求雙方互不相干、了結爭議。然而，房客不僅拒絕搬遷，更在一年多來持續向新竹市各消防局、派出所、地政處及環保局等單位瘋狂檢舉。房東憤怒控訴，對方直到近期還為了索取損害賠償而四處告狀，這一切都是為了讓他心生恐懼進而屈服，認為房客是計畫性地恐嚇房東以獲取違約金，行徑極為可惡。法院在查證雙方金流與相關事證後，打臉房東說法，表示在房東強行採取斷電措施逼迫房客搬遷時，劉姓房客實際上早已確實繳納前兩期的租金，根本不存在房東所指控的欠款行為，因此房東單方面終止租約的舉動完全缺乏法律依據，屬不合法行為。法院認定房東非法解約並擅自斷電，造成房客必須請假、額外支出住宿與搬家費，且冰箱物品損壞，裁定賠償財產損失5707元及精神慰撫金1萬元。此外，高雄地院依《租賃條例》認定房東具《消保法》之「企業經營者」身分，二審法官據此依《消保法》第51條，判處 2000元的懲罰性賠償金，房東總計須賠償1萬7707元，全案定讞。