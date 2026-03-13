我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）至今仍神隱，儘管12日發聲不會停止復仇和關閉荷姆茲海峽，但仍未公開露面。部分外媒流言指向他可能重傷或面臨截肢、成為植物人。稍早美國總統川普談到穆吉塔巴是否仍存活，以相當微妙的說法談到他可能仍以「某種方法」活著。根據福斯新聞報導，川普在接受福斯節目主持人基爾梅德（Brian Kilmeade）訪問時表示，「我認為他很可能還活著。我覺得他受了重傷，但我想他大概仍然以某種形式活著。」穆吉塔巴昨日發表成為新任最高領袖的首次公開聲明，強調伊朗將持續抵抗並封鎖荷姆茲海峽，作為對抗美國和以色列的籌碼。還呼籲伊朗鄰國關閉境內美軍基地，並警告伊朗將持續對這些基地發動攻擊。穆吉塔巴在聲明中強調，「我向所有人保證，我們不會停止為你們的烈士復仇。人民要求我們持續有效防衛並讓敵人付出代價」，但這些內容都是由伊朗國營電視台主播所誦讀。川普在訪談中還談到了伊朗政權對中東鄰國的野心，直指伊朗本來打算接管整個中東，控制一切，並警告伊朗曾有1200枚飛彈對準海灣地區國家。川普說，「所有這些國家過去都害怕伊朗，現在不再害怕了。但他們當時確實有理由害怕。我們對他們進行了任何其他國家都做不到的沉重打擊，不過他們仍然殘存一些力量。」談到船隻通過荷姆茲海峽仍有困難時，川普表示，船隻應該直接拿出勇氣穿越荷姆茲海峽，「沒有什麼好害怕的。他們沒有海軍，而我們已經擊沉了他們所有的船。」