立法院今（13）日行使中選會人事同意權投票，中選會主委被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆獲藍綠白一致同意，確定將出任中選會主委，不過副主委被提名人胡博硯與兩名委員被提名人黃文玲與陳宗義遭藍白反對，三人未獲立院通過。中選會目前只剩4名委員，無法開會決議，行政院去年底公布提名名單，包括游盈隆出任主委、胡博硯擔任副主委，以及律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，加上國民黨推薦的中華科技大學代理校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，民眾黨則是推薦東吳大學政治學系教授蘇子喬。藍綠白3黨團上午各自開會凝聚共識，綠營雖部分對游盈隆有意見，不過仍決定對行政院提名人選一致支持。藍營僅願支持游盈隆與李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬，不願支持胡博硯、黃文玲與陳宗義，民眾黨與國民黨立場也一致。但特別的是，民眾黨立委對這三人投反對票，但藍委則投廢票。最後投票結果，全體立委113席，國民黨立委謝衣鳯未投票，共112人領票。游盈隆、李禮仲、蘇嘉宏與蘇子喬都獲112票同意，無人不同意。胡博硯同意票51票、不同意票9票、無效票52票，黃文玲同意票51票、不同意票8票、無效票53票，陳宗義同意票51票、不同意票9票，無效票52票。