行政院長卓榮泰近期包機赴日本，現身東京巨蛋幫中華隊加油，但相關費用引發爭議，他今（13）日公布相關單據，秀出遊覽車車資日幣20萬、比賽門票共台幣18500元，包機費用則為台幣208萬元。對此，政論粉專《政客爽》痛批，卓榮泰一直堅持是私人行程，但卻使用一切公務資源，是否自證是公器私用？根本大翻車！《政客爽》今發文怒轟，卓榮泰痛罵國民黨將他看棒球硬說是公務行程，不對啊，這些不都是民進黨立委、台北市議員苗博雅，和青鳥們說的嗎？該粉專提出，苗博雅說過：「稍微有點智商都知道是公務」，所以卓榮泰自己對號入座「沒智商」嗎？而且他3/7去看棒球，3/9才付款，來回包機總價居然只要200萬，還是松指部出境起飛的哦。這樣全台灣大老闆、企業主都可以仿效這麼優惠的價格跟出境方式嗎？該粉專更認為，大家要知道，卓榮泰認證了自己就是私人行程，那代表他利用松指部的一切公務資源，應該就是公器私用吧？自己要看棒球，然後需要松指部的停機坪、貴賓室、安檢空間，但過去沒有私人包機可以這樣做，也沒有民航機可以進軍方的停機坪，根本大翻車！