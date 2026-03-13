我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜今（13）日上午出席雲林縣水林鄉番薯農特產品推廣活動，他致詞時首先感謝雲林縣的立法委員們協助水林鄉的番薯來到立法院，向全台灣人民推廣。他也以台語笑著說：「吃番薯，大賺錢。」並感謝來自全國各個區域，還有在場各黨委員們一同共襄盛舉。韓國瑜是雲林女婿，其他雲林立委包括張嘉郡、丁學忠、許宇甄、蔡春綢也都與會。韓國瑜說，雲林水林鄉長張東凱不僅年輕又帥氣，做事又特別認真。他也比喻如果台灣番薯產業是一個大拼盤，最亮的一顆珍珠一定是水林鄉。水林鄉的番薯號稱「黃金地瓜」，《本草綱目》也曾記載，番薯具有補血、調養身體的功效，身體虛弱的人特別適合食用。不過院長也笑說，水林鄉其實有點吃虧，很多人還沒有注意到水林的地瓜品質這麼好。韓國瑜指出，雲林縣政府近年來努力推銷農產品，希望透過各種方式讓觀光客進來、農產品賣得出去，地方才能真正發展起來。他表示，一個地方若能做到「貨賣得出去、人進得來」，地方經濟自然就能繁榮。韓國瑜最後表示，農民往往容易被忽視，因為大家常常關注半導體、台積電，但農漁民同樣重要，他們辛苦耕耘的目標很單純，就是希望收成能賣到好價錢。因此今天雲林委員們帶著水林地瓜來到立法院推廣，是非常有意義的活動，也邀請大家一起來品嚐台灣雲林縣水林鄉的「鑽石地瓜」。