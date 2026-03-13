我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化市一隻年僅1歲大的白色杜告母犬「健康」，遭飼主以繩子瘋狂抽打頭部，淒厲慘叫畫面曝光後引爆全民怒火，狗狗隨即「人間蒸發」！飼主聲稱送養途中狗狗自己脫逃，愛狗人士怒集資懸賞30萬元「就算死了也要把屍體找出來」。彰化縣政府考量飼主對犬隻後續去向說明交代不清，今天加重處以3萬元罰款。彰化縣政府今（13）日表示，針對外界關切的彰化市埔內街虐狗案件，動物防疫所2月6日接獲通報後，會同警方比對監視器、車輛行駛軌跡與停留時間，顯示與飼主陳述相符，未發現異常或可疑行為。動防所已會同家屬全面查看住家一樓至頂樓天台、室內各處，未發現犬隻或是犬隻屍體。動防所主動聯繫地方動保團體及愛心人士協尋，飼主亦提供犬隻協尋單，證實真的在尋找「健康」，但目前為止尚未發現「健康」的蹤跡，亦未接獲具體新線索。由於影片中飼主毆打犬隻的行為事證明確，彰縣府依《動物保護法》規定，第一次最低罰鍰1萬5000元，因情節嚴重，加重加倍裁處，裁罰飼主3萬元。這起事件發生在彰化市埔內街，動保人士2月轉發飼主以繩子朝狗狗身上猛抽、「健康」不斷哀號的畫面，瞬間引爆網友怒火。虐狗事件曝光後，「健康」卻突然消失，飼主向動防所供稱，原本2月5日要把狗送養，開車行經伸港鄉六股抽水站附近時，他下車清狗大便，狗狗竟趁機跑掉了。但這說法讓愛狗人士越聽越火，在網路集資30藉萬元懸賞，聲稱「活要見狗，死要見屍，絕對不能讓這件事就這樣算了！」