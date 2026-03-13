我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰近期包機赴日本，現身東京巨蛋幫中華隊加油，但他堅稱此為私人包機自費行程，引發在野陣營質疑公器私用。對此，資深媒體人黃暐瀚今（13）日特別指出，當年前總統李登輝也堅稱在日本飯店沒和日本前首相安倍晉三會面，但多年後才發現傳聞屬實，如今卓榮泰真的見了日本首相高市早苗嗎？有4個關注點值得注意。黃暐瀚今發文表示，很多人會質疑，日本官房長官都已經公開回應：「卓榮泰訪日是私人行程，未與日政府關係人士接觸」了，還在討論卓榮泰有沒有見高市？是討論個春天？那就得先說一個故事：2015年7月23日，日本東京電視台獨家報導，安倍首相前往「首都東急飯店」會見台灣前總統李登輝，東京電視台拍到安倍與李登輝一前一後（差一個小時）從飯店離開。結果，當天李登輝被日本記者問到這個問題時回答：「我沒有什麼想說的」（意指無可奉告），隨後李辦對台灣媒體解釋，2人是碰巧在同一個飯店，但行程不同，沒有見面。安倍首相後續也否認見面的消息。黃暐瀚接著說，不過4年後，李安妮為了證明他與安倍見面時，沒有「鞠躬哈腰」，在網路公布了4年前的照片，這才知道，當年雙方言之鑿鑿否認的事，居然是事實。如今，卓榮泰真的見了高市早苗嗎？黃暐瀚認為有4個關注點值得注意，分別是：1、三月七日是高市首相的生日；2、原本高市當晚要去日韓大戰開球，2人有機會見面；3、看完球後卓院長有4個小時行程空檔；4、為何要從松指部秘密起飛？為什麼堅持要自費？是有什麼非去不可，又不能洩密的理由？外交的場域，充斥「不能說的秘密」，卓榮泰到底有沒有見高市？留待日後揭秘。