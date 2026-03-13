我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王鶴潤在微博留言區批評王玉雯。（圖／翻攝自微博）

▲王鶴潤工作室發聲道歉。（圖／翻攝自微博）

曾演出《金枝玉葉》的中國古裝劇女星王鶴潤捲入失言風波！她的微博帳號日前在女星王玉雯相關貼文留言區寫下，「太蠢太醜不靈氣」等負面評論，瞬間引爆網路熱議，事件曝光後，王鶴潤工作室火速發聲明致歉，強調該則評論並非藝人本人所發，而是工作人員操作失誤所致。風波起因於有娛樂博主發文討論王玉雯可能接演古裝劇《刺棠》，並質疑她是否適合古裝扮相。沒想到，王鶴潤的官方微博帳號竟在貼文下留言：「她古裝太腫太蠢了，真的一點不靈氣」，還附上笑哭表情，言詞相當犀利，由於該帳號屬於藝人本人名下，留言很快被截圖瘋傳，不少網友也質疑她是「忘記切帳號」才會留下相關評論。隨著輿論迅速發酵，王鶴潤工作室今（13）日凌晨發出緊急道歉聲明，表示該則留言實際上是工作室人員在操作帳號時失誤發出，並非王鶴潤本人的立場，工作室也強調，已對相關人員進行嚴肅批評，未來會加強帳號管理，避免類似情況再次發生。對此，王鶴潤本人也轉發工作室聲明，親自向外界致歉，坦言「真的非常非常非常抱歉」。不過有許多網友質疑她只是把失言責任推給員工，她也在留言區再次回覆：「確實沒有任何理由和藉口，真的很抱歉」，試圖以更直接的方式展現誠意。值得注意的是，事件延燒後，有網友進一步比對帳號顯示資訊，發現王鶴潤本人當時的IP位置顯示在西藏，而爭議留言的IP位置則顯示在上海，這項細節被不少人視為「非本人親自留言」的有力佐證，也讓工作室「工作人員誤操作」的說法增添一定可信度。不過，即便有IP位置作為輔助證據，外界對此仍呈現兩極看法，一部分網友認為，藝人團隊在出事後將責任歸咎於工作人員，是娛樂圈常見的危機處理手法，未必能完全平息質疑；但也有人認為，既然已有客觀資訊顯示留言地點與藝人所在地不符，應該理性看待，不必將所有責任直接歸咎於王鶴潤本人。