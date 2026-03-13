我是廣告 請繼續往下閱讀

▲農糧署黃昭興副署長（左），名廚吳秉承，宣導國產米穀粉的優秀品質及實用性。（圖／農糧署提供）

年度烘焙盛會「2026臺北國際烘焙暨設備展」正在南港展覽館舉行，農糧署設立的米糧烘焙精品館，以「米糧王國 甜點市集」為主題，展出逾百款以國產米穀粉與在地雜糧結合，製作的創意烘焙品與加工食品，從米麵、米蛋糕到多元穀物點心與伴手禮等，林林總總吸引逛展民眾圍觀搶購，紛對國產米穀雜糧在烘焙食品領域的創新應用與多元發展，稱讚不已。農糧署表示，國產米穀雜糧具備新鮮、安全與來源可追溯等優勢，符合地產地消與健康飲食趨勢。近年隨著米穀粉應用推廣與食品加工技術創新，國產米穀雜糧已從傳統直接煮食延伸至各式烘焙與加工食品，並結合蕎麥、紅藜、燕麥等多元穀物元素，使產品兼具米香風味與穀物營養，展現臺灣米糧與雜糧食品的多樣化發展。展館中，展示多款以國產米穀粉與雜糧製作的創新食品，包括口感Q彈的米麵、香酥烘焙點心、米蛋糕及創意穀物零食等，也有結合不同穀物與烘焙技術製作的伴手禮與即食食品，呈現國產米穀雜糧在甜點、主食與零食等多元產品型態中的創新應用。展覽期間安排有料理示範與舞台活動，分享米穀粉在烘焙與料理中的創意應用，讓國產米糧融入日常飲食生活。此外，展館也推出多項消費優惠活動，於館內消費滿500元即可獲得50元折價券；滿388元、588元、1,880元及2,880元可兌換竹炭飯勺、造型玻璃水杯、折疊收納推車與旅行登機箱等滿額贈品，數量有限、送完為止。農糧署表示，推動米穀雜糧食品多元應用，不僅有助拓展國產農產品在加工與烘焙市場的發展，也能提升國產米穀雜糧的多元利用與糧食自給能力，進一步帶動在地農產價值，展期至3月15日，歡迎民眾前往參觀採購，體驗國產米糧食品的多元魅力。