41歲「魔獸」Dwight Howard宣布退休，魔獸選擇美國時間2026年3月12日這一天退役，他期望每個月12日都是「D12日」，屬於Dwhight Howard的日子。1985年出生，2004年NBA選秀狀元，生涯五次籃板王、兩次火鍋王、三度年度最佳防守球員，NBA生涯場均15.7分、11.8籃板，投籃命中率5成87，魔獸生涯滿滿榮耀，2021-22湖人球季是他NBA生涯最後一季，2022-23球季魔獸來台打球效力T1職籃聯盟台啤雲豹，這一年也是魔獸籃球生涯最後一舞。，魔獸一樣不少，成就非凡。KG整個生涯一直被吹捧，我認為KG被高估太多，論生涯成就表現，個人榮耀與比賽影響力，魔獸一點都不在KG之下。這是NBA球星社會和當代社群媒體產生的怪異現象，許多球迷、媒體吹捧的球星教練往往言過其實，虛名傳奇大過場上實際表現，比賽影響力也很有限。魔獸生涯一直被當丑角和苦工，喜歡搞笑又有點無厘頭，少了很多媒體緣，多少影響生涯評價和歷史定位。魔獸生涯各種留情、從沒有被證實的私生子糾葛、繽紛私生活、來台打球多采多姿夜生活，成為魔獸生涯最重要印記。NBA超級球星很少像魔獸這般遊戲人間，始終把微笑掛在臉上，談起私生活和個人從不扭妮作假，坦然面對，老練性格和處世哲學一如比賽影響力，能力過人，遊刃有餘。或許這也是魔獸生涯評價和歷史定位一路滑落主要原因，這不公平，NBA超巨多的是好賭、強暴、性好惹色行徑，但只有魔獸被貼上很難撕掉標籤。談處世性格智商，魔獸真有過人之處。魔獸生涯有太多仇恨者、質疑者，甚至是落井下石的人，但魔獸始終用微笑回應，用愛去包容一切，不做任何人身攻擊。最著名魔獸「黑子」是鼎鼎大名「俠客」Shaq O’Neal，俠客在電視評論和比賽、生活評價中，從來沒有給魔獸好臉色看，不是攻擊貶損就是譏笑諷刺，但魔獸從來不做回應和反擊。魔獸2025年入選籃球名人堂，特別邀請宿敵俠客擔任引薦人。魔獸在演說中感謝歐尼爾啟發，並幽默地提到兩人之間舊怨只是「兄弟間小爭執」。是魔獸擁有過人大智慧，還是兩人深厚情誼不足為外人道，很有想像空間，也永遠是個謎。魔獸是史詩巨星，但在NBA他並沒有得到該有的尊重和禮遇，他發願要把火炬傳遞給年輕世代，帶著回饋之心出現在全世界各個角落，漂亮的為自己留下更多退路和退休後發展空間，聰明絕頂。