我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《叛逆玩家》聯名主餐。（圖／MOJOIN提供）

▲《叛逆玩家》聯名甜點與飲品。（圖／MOJOIN提供）

▲▼《叛逆玩家》限定周邊商品。（圖／MOJOIN提供）

▲▼《叛逆玩家》限定周邊商品。（圖／MOJOIN提供）

▲《叛逆玩家》限定周邊商品。（圖／MOJOIN提供）

▲《叛逆玩家》贈品一覽。（圖／MOJOIN提供）

橘子集團旗下致力於推廣台灣原創漫畫、小說的內容平台MOJOIN，在先後推動與音樂人、YouTuber及音樂劇等跨界合作後，今年將觸角延伸至實體場域，攜手平台突破170萬閱讀、實體書橫掃各大網路書店暢銷榜Top1，小說家花於景的人氣BL大作《叛逆玩家》，即日起至4月12日於花漾蒔光Blooming Café推出期間限定主題咖啡廳。本場企劃以「Our Garden」為策展概念，不僅神還原故事經典場景、推出結合主角個性與劇情重點的聯名餐飲，還打造近20款全新活動限定商品，帶領腐女與CP粉重溫《叛逆玩家》的心動瞬間！走進MOJOIN《叛逆玩家》主題聯名咖啡廳，從入口迎賓玻璃窗、漫畫經典分鏡海報到大型牆面與相框展示，處處都有作品視覺陪伴。其中部分視覺為本次活動全新繪製，成為粉絲打卡不可錯過的亮點！此外，現場更完美復刻小說經典場景「學校後山觀景台」，以柔和夕陽燈光營造空間氛圍，圍欄與樹影為鋪展，細膩勾勒主角李真與林慕的曖昧場景，打造最具話題性的打卡地標。同步推出11款以角色與情節為靈感的期間限定聯名餐點與飲品，將書中情感化為味蕾記憶。在品嚐過程中，重新回味林慕與李真之間扣人心弦的愛恨攻防。現場除了販售已上架的《叛逆玩家》系列周邊商品外，更推出近20款活動限定商品，包含以角色主題設計的抱枕、徽章、收納提袋、燈光畫、指甲油、香水禮盒等，讓粉絲沉浸故事場景之餘，也能將喜愛的角色周邊帶回家，將《叛逆玩家》的心動氛圍延續至日常生活。想親眼看見《叛逆玩家》中的浪漫日落，沉浸式體驗故事中的夢幻悸動嗎？《叛逆玩家》主題限定咖啡廳將在3月13日至4月12日於「花漾蒔光」跟大家正式見面。• 第一梯次入場日期為3月13日至3月28日，預約於2月27日中午12:00開始登記。• 第二梯次入場日期為3月29日至4月12日，預約於3月20日中午12:00開始登記。活動期間來店享多重專屬好禮，包括入場禮角色透明書籤、滿額禮特典明信片，點餐再送餐飲禮，完整收藏心動瞬間！地點：花漾蒔光 Blooming Cafe（台北市松山區復興北路313巷38號，近捷運中山國中站）