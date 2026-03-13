我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普預計3月31日展開訪問中國行程，與中國國家主席習近平會面。上週紐約時報曾提及川普為了「川習會」暫緩公布一項對台軍售。路透今（13）日指出，川普政府將在訪中行程結束後宣布這項140億美元的對台軍售，項目將包括愛國者三型飛彈和NASAMS防空系統。根據路透報導，一項針對台灣的大型軍售案已準備好等待川普批准，內容包括先進防空飛彈。路透引述知情人士說法稱，這項軍售可能在他本月訪問中國之後簽署。報導提到，這筆軍售金額約為140億美元，若達成，將成為歷來對台灣最大的一筆軍售案。熟悉美國政府內部討論的人士告訴路透稱，由於川普計畫於3月31日至4月2日前往北京與習近平會面，因此這項軍售案目前暫時保密，但可能在他返國後宣布。習近平在今年2月曾告訴川普，對台軍售必須「審慎處理」，路透認為，川普為了與中國達成有利的貿易協議所採取的行動，引發部分中國問題觀察人士的憂慮，擔心他可能會削弱美國對台灣的軍事支持。不過，這項即將批准的軍售案顯示，美國政府打算維持甚至加強對台支持，這也將在一定程度上緩解台北方面的焦慮。至於軍售項目部分，路透引述一名消息人士說法指出，這項軍售方案主要包括 PAC-3（愛國者三型） 與 NASAMS防空飛彈，只要川普點頭批准就可對外宣布，一切都已準備完成。此外，還有60億美元的「不對稱」防禦能力也在等待批准，可能會與這項軍售一起或在之後的方案中宣布。不過他未透露具體內容。一名美國資深官員在回覆路透社的提問中提到有更多武器審批正在進行中。該名官員說：「軍售案正在進行相關流程。我們對台灣的政策不變。」川普第二任期內批准的對台軍售總額，已經超過前總統拜登四年任內的批准金額。其中包括去年12月批准的一項 110億美元軍售案，內容涵蓋多種飛彈、無人機、火炮以及相關零件。