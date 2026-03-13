我是廣告 請繼續往下閱讀

美國政府近期對各國依據《貿易法》第301條啟動調查，工商協進會理事長吳東亮今（13）日受訪表示，因為台灣先前已經談好「台美對等貿易協定」（ART），預期台灣在這個基礎去談判更有利，未必是件壞事，有信心談判團隊可以屢創佳績。《貿易法》第301條是當外國違反貿易協定或採取「不合理、歧視性」做法限制美國商務，造成美國商務損失，由美國貿易代表署（USTR）主導調查 。吳東亮表示，美國這次提出301條調查，自己感覺未必對台灣是不利的，尤其台灣政府在對等關稅談判，實際上談到很好的15%不疊加關稅，讓台灣與日本、韓國等競爭對手國都維持相同水準。只是，對等關稅談判因為美國最高法院判定違憲，因此美國政府要找到合法方式，來持續推動關稅，而301是一個很好的工具。吳東亮認為，當台灣已經在談到好的條件，以這個基礎往下走，相信談判團隊上次已經有好表現，應該有機會確保上次的條件，如果能談得更好那是更好。吳東亮致詞表示，台灣去年經濟成長率高達8.68%，創 15年新高紀錄，也是亞洲第一。面對挑戰，今年更加需要大家群策群力、攜手合作，齊心展現Team Taiwan的韌性與智慧，呼籲籲請立法院朝野各黨，智智慧解僵局，儘速審查通過總預算及軍購特別條例，並期盼台美ART能早日開花結果。