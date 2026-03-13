我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗戰事已經延續近2週，美國、以色列及伊朗尚未有緩和態勢，再加上伊朗封鎖荷莫茲海峽，讓國際油價飆漲。工商協進會理事長吳東亮表示，這次戰爭有出乎大家意料之外，既然發生了，我們當然要面對，尤其是對中小企業在船運、成本的影響都要特別留意。至於對台灣影響，第一是當油價上來，難免會讓國內物價、企業成本的上升；影響多少程度，與戰爭打多久即荷莫茲海峽封鎖多久都有關係；至於電價，政府已經有策略可以吸收這一部分；怎麼樣來穩定油價，已經有在提出對策。第二，對中小企業是很大的壓力，尤其傳統產業因船運費用上來、保險也上來了，甚至連最簡單的交期可能都會延遲，這對企業做生意會造成很大的困擾，台灣需要小心戒備；期盼金融業或政府能夠儘量幫忙中小企業對應。第三是如果這個戰爭拖久對全世界的景氣、對需求是不是會有影響？我們也是要靜觀其變。目前來看這還是短期的事情。如果造成全世界利息降不下來、需求降低，吳東亮說，「這都是我們不願意看到的。」對於股市影響，吳東亮說，股市本來就是很敏感的地方，股票市場的反應一定會有的，說不定是一個機會逢低布局。但若以全世界的市場來看，基本上我們台灣的經濟還是站在一個有利的地位，這幾年主要是AI、半導體這些自動性的需求，全世界的需求讓我們的基本面非常的好，這塊不會因為戰爭一下就不見了。至於新台幣匯率變化，他表示，這與美元有關，尤其戰爭關係，一般市場的看法是降息還是會降，可能降息的時間會往後拖，或許因通膨上來，是不是降息的幅度也會受影響？所以降息可能會往後拖。但這些對於新台幣及國內物價影響還未顯現，因此認為時機未到，台幣變動的上下的幅度應該不會是那麼大。