▲雷霆當家球星、「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今（13）日面對波士頓塞爾提克比賽中，全場砍下35分，正式超越「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）原有紀錄，達成連續127場得分超過20分壯舉，獨居NBA史上第一。（圖／美聯社／達志影像）

就在全聯盟還沉浸在阿德巴約（Bam Adebayo）單場83分的震撼時，奧克拉荷馬雷霆隊的球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在今（13）日正式完成了一項足以載入史冊的壯舉。他連續第127場比賽得分突破20大關，正式超越傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain），刷新了這項封存超過半世紀的NBA歷史紀錄。這項紀錄自2024年萬聖節前夕起算，至今已橫跨超過一個完整賽季。Yahoo體育知名作家哈伯斯特羅（Tom Haberstroh）特別盤點了這項「SGA障礙」背後的7大驚人事實，讓球迷理解這項表現究竟有多麼不可思議：截至周五，SGA的紀錄長度甚至超過目前聯盟中其他11位領先者連續場次的「總和」。包含雷納德（Kawhi Leonard，43場）、恩比德（Joel Embiid，24場）等球星在內，這11人的紀錄加起來也才124場，仍不敵SGA的一人之力。SGA紀錄的最大威脅並非對手防守，而是自家隊伍太強。在這段連續紀錄期間，雷霆隊因大幅領先，導致SGA有30%的比賽（39場）完全沒有在第四節出賽。換句話說，他只需打完前三節就能輕鬆達標。在全部127場比賽中，有114場比賽（約89.8%）SGA在第三節結束前就已經砍下超過20分。紀錄對他而言幾乎毫無懸念，只有一成的機率需要撐到最後一節才達成。強如歷史得分王柯瑞（Stephen Curry），生涯最長的連續20分場次也僅有23場（2022至2024年間達成）。即便讓柯瑞在他個人紀錄上再追加100場，依舊無法超越SGA目前的127場。專家指出，SGA極高比率的兩分球命中率（60%）是他維持穩定性的關鍵。去年曾有一段時間，SGA連續26場比賽在「前三節」就拿滿20分。光是這段「只打三節」的紀錄，就比柯瑞（23場）、約基奇（Nikola Jokic，21場）、布朗森（Jalen Brunson，19場）等人「全場比賽」的生涯最長紀錄還要長。令人驚訝的是，SGA個人的紀錄比任何一支NBA「球隊」擁有20分得分手的連續場次還要長。目前全聯盟只有紐奧良鵜鶘隊達成全賽季（67場）每場至少有一人破20分，但即便加上前一季的場次，團隊紀錄也僅為70場，幾乎只有SGA個人表現的一半。本季華盛頓巫師隊團隊連續有球員拿20分的紀錄僅有12場，SGA個人紀錄的長度是該團隊紀錄的10倍以上。對於本週剛被阿德巴約狂轟83分的奇才來說，這項數據無疑是雪上加霜。