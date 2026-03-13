我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（13）日收盤跌落月線，仍在周線上。加權指數早盤最低，觸及33013.46點，十點後一度翻紅上漲到33639.18點，但隨即回到平盤下，終場收盤33400.32點，下跌181.54點、0.54%，成交量7250.88億元。中小型股開低走高，櫃買指數開盤下跌0.51點、來到311.08點，10點左右翻紅一路上揚，終場上漲1.31點或0.42%，收在312.9點，成交量為1476.57億元。成交量前十名分別為群創、友達、旺宏、兆赫、華邦電、中石化、力積電、南亞、元大台灣50、南亞科。上市櫃合計58檔收漲停，並有4檔跌停，包含群創、北極星藥業-KY。權值股部分，台積電開盤下跌20元、收1865元；台達電上漲15元、收1385元；鴻海收平盤報214.5元。聯發科下跌65元，收1720元；台光電上漲155元、暫報2755元。南亞上漲逾7%，收83.5元。昨日舉辦法說會的群創，法說會變成法會，收跌停價位29.7元。被列在處置股、分盤交易的欣興上漲近半根，收508元，盤中一度衝上歷史新高價509元。南亞科則是下跌1.5元，收238元。日前輝達執行長黃仁勳在GTC前夕喊話，DRAM廠盡量擴產，輝達會照單全收；記憶體廠今股價表現強勢，包含被法人目標價喊上300元的旺宏，收漲停價位108.5元。華邦電收平盤109元；力積電上漲1.2元、收64.6元。千金股部分，股王信驊盤中一度衝上10525元歷史新高價，收在平盤價位10495元。股后穎崴盤中也一度衝上新高價6420元，但隨後翻黑、下跌45元，收6285元。因均華盤中衝上1005元，收969元，因此盤中一度出現39千金。