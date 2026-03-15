今年初台北市出現漢他病毒死亡案例，引發社會對鼠患與居住環境安全的關注。信義居家分享合作病媒防治業者觀察指出，漢他案例發生後，鼠害相關諮詢量增加約4成，實際服務案件量成長約2成，提出防堵源頭才是避免鼠患的核心關鍵。
信義居家表示，從第一線經驗來看，鼠患問題多半並非單一偶發，而是長期環境管理累積所致。冬季氣溫偏低時，鼠類傾向往較溫暖的住宅或室內空間移動；夏季活動頻繁，也可能因周邊餐飲與排水環境影響，提高入侵風險。常見因素包括食物氣味外洩、周邊水溝與餐飲環境條件、建物縫隙未妥善封堵，以及外牆孔洞或管線穿牆縫隙成為進出通道。
若僅依賴捕鼠器或投放藥劑，卻未處理入侵源頭，老鼠仍可能反覆出現。信義居家指出，防治工作的核心在於阻斷來源，也就是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三項原則，包括定期檢視建築縫隙與外牆孔洞、整理堆積雜物、妥善密封食物與即時清理廚餘等。透過環境管理降低生存條件，才能從根本控制風險。
在實務處理上，專業人員通常會先進行現場勘查，檢視門窗密合度、紗窗破損、冷氣孔洞與管線縫隙等潛在破口，並評估鼠類活動路徑，再依實際情況規劃封堵與誘捕措施。若未經評估即自行大量投藥，老鼠可能死於牆體或天花板夾層，增加環境污染風險，也可能衍生異味與後續清除困難。
信義居家也觀察到，民眾防鼠觀念正逐步轉變。過去部分住戶自行捕捉後即棄置，如今考量漢他等病原風險，以及家中有幼童或長者等情況，對消毒與環境管理更加重視，傾向尋求專業評估與後續處理建議。防治思維已從單純滅除，轉向整體居住風險管理。
信義居家強調，若確認已有鼠類活動跡象，建議選擇依法登記並持有病媒防治業許可執照的業者，由專業人員進行評估與處理。依法，病媒防治業者須向所在地環保局申請許可執照，並使用主管機關核准的環境用藥。2026信義居家合作廠商均具備相關合法資格與專業證照，包括立暘環衛、吉森治所專業病蟲害防治、克林學苑、洋嘉病媒防治及潔適能害蟲防治等。信義居家指出，居住安全不僅止於室內清潔，更涉及建物維護與環境管理，及早發現並正確處理，多數問題皆可在初期獲得控制。
信義居家服務頁面https://livinglife.com.tw/service/pest-control
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若僅依賴捕鼠器或投放藥劑，卻未處理入侵源頭，老鼠仍可能反覆出現。信義居家指出，防治工作的核心在於阻斷來源，也就是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三項原則，包括定期檢視建築縫隙與外牆孔洞、整理堆積雜物、妥善密封食物與即時清理廚餘等。透過環境管理降低生存條件，才能從根本控制風險。
在實務處理上，專業人員通常會先進行現場勘查，檢視門窗密合度、紗窗破損、冷氣孔洞與管線縫隙等潛在破口，並評估鼠類活動路徑，再依實際情況規劃封堵與誘捕措施。若未經評估即自行大量投藥，老鼠可能死於牆體或天花板夾層，增加環境污染風險，也可能衍生異味與後續清除困難。
信義居家也觀察到，民眾防鼠觀念正逐步轉變。過去部分住戶自行捕捉後即棄置，如今考量漢他等病原風險，以及家中有幼童或長者等情況，對消毒與環境管理更加重視，傾向尋求專業評估與後續處理建議。防治思維已從單純滅除，轉向整體居住風險管理。
信義居家強調，若確認已有鼠類活動跡象，建議選擇依法登記並持有病媒防治業許可執照的業者，由專業人員進行評估與處理。依法，病媒防治業者須向所在地環保局申請許可執照，並使用主管機關核准的環境用藥。2026信義居家合作廠商均具備相關合法資格與專業證照，包括立暘環衛、吉森治所專業病蟲害防治、克林學苑、洋嘉病媒防治及潔適能害蟲防治等。信義居家指出，居住安全不僅止於室內清潔，更涉及建物維護與環境管理，及早發現並正確處理，多數問題皆可在初期獲得控制。
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