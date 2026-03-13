伊朗原最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭美國、以色列聯軍擊斃後，他的次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）雖已繼任最高領袖一職，但至今仍然神隱，僅透過聲明、音檔等方式喊話，關於他重傷甚至植物人的傳言甚囂塵上。有外媒列出分析，認為「幽靈音檔」和迄今零公開露面，無怪乎會引發外界對於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）掩蓋真相的質疑。
1. 「無形」的最高領袖
在眼下這個堪稱伊朗伊斯蘭共和國史上最關鍵的時刻，新任最高領袖卻形同虛設，即便在「執政」數日後，中東戰火紛飛，穆吉塔巴就是不出現，既沒有舉行記者會，也沒有主持閱兵式，更沒有與任何外國政要進行影音通話，引發外界對其是否喪失行為能力或根本已經去世的強烈猜測。
2. AI時代的求證困難
報導指出，若只用音檔之類的方式，難以驗證其真實性，也給情報界留下一個巨大的、無法解決的難題。特別當今AI時代蓬勃發展，任何人只需每月花費一點點錢，就能輕易使用AI軟體，製作出一段完全模仿特定對象的演講，而音訊又是AI領域最容易操控的媒介。
3. 2月28日慘案（傷情掩蓋）
這項說法源於美國、以色列當天發動的毀滅性空襲，不僅奪去哈米尼的生命，還導致多名家族成員喪生，空襲當下，穆吉塔巴也在那棟建築物內並受傷。他具體傷勢的嚴重程度，仍是伊朗當局嚴守的國家機密。
4. 可疑的「電視首秀」
為了平息公眾對專家會議選了一個「傀儡」出來的質疑聲浪，伊朗官媒終於在12日發布穆吉塔巴的首次「電視演講」，放話要封鎖荷姆茲海峽、攻擊美軍基地，結果反而讓陰謀論更加發酵，因為所謂的「電視演講」也只是一段音檔，缺乏現場直播的、可驗證的拍攝畫面。如上面所述，在AI和深偽技術盛行的時代，根本不足以證明這位最高領袖有能力指揮戰爭。
5. 《老闆渡假去》（Weekend at Bernie's）的黑色幽默
《老闆渡假去》是1989年的經典美國黑色喜劇電影，其核心是「假裝死者還活著」，伊朗海外反對派團體聲稱，穆吉塔巴其實處於深度昏迷狀態，正在接受秘密治療。這種說法認為，伊斯蘭革命衛隊強迫專家會議任命穆吉塔巴為領導人，以維持政權穩定的假象，透過播放音檔為自己爭取時間，讓戰爭機器自動運轉，而無需向伊朗公眾承認整個領導層在一夜之間就被摧毀殆盡。
6. 「掩星」（Occultation）理論
由於伊朗國內已出現「震耳欲聾的沉默」，導致部分評論家開始進行一些「神學類比」，把穆吉塔巴的神隱，跟什葉派第十二任伊瑪目的「隱遁」相提並論。儘管這種敘事似乎能與神性、宗教連結，但批評者也指出，這反而暴露了一個依賴宗教神秘主義來掩蓋弱點的政府，究竟有多麼脆弱。
7. 策略性隱身
即使穆吉塔巴意識清醒，真的只是輕傷康復中，出於戰略考慮必須遠離鏡頭，以免遭美國、以色列再度「斬首」，而且若貿然進行現場直播之類的活動，將為以色列情報部門提供完成任務所需的「精確座標」，但這種說法還是難以解釋所有疑點。
8. 合法性危機
伊朗伊斯蘭共和國建立之初，明確目標就是推翻世襲的沙阿統治，如今卻將最高權力從父親傳給了兒子，形同讓王權變相回歸，伊斯蘭革命衛隊迫切需要一位強而有力、又能公開露面的領導人，錄音卻暴露了這個政權的軟弱，並向世界發出政權恐懼、分裂風險等訊號。
原文連結：Is Mojtaba Khamenei also dead? 'Ghost tapes' and zero public appearances spark IRGC propaganda cover up rumours
