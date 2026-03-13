我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰近期包機赴日本，現身東京巨蛋幫中華隊加油，但相關費用引發爭議，他今（13）日公布相關單據，秀出遊覽車車資日幣20萬、比賽門票共台幣18500元，包機費用則為台幣208萬元。對此，前華航機師、北市議員張志豪表示，單程包機約259萬，來回要519萬，且一般私人包機乃至於緊急醫療專機的商業模式通常都是需要先付款，而不是事後匯款。張志豪表示，民航業者在計算包機價格時，基本上都是用總座位數（不管艙等）乘以單一座位的機票價格（經濟艙價格）來得出總價。台北松山機場起飛，東京羽田機場落地。使用A321neo執飛。A321 neo 座位編制為12C(商務艙）、168Y(經濟艙）， 共提供180座位數。以單張機票（經濟艙）14428元來計算：180X14,428=2,597,040為單程包機價格。25.970.40X2=5.194.080 為來回包機價格。張志豪表示，松山羽田航線使用A321neo執飛包機任務來回價格5,194,080元應屬合理。針對卓榮泰拿出郵局存簿指出，包機費用208萬元就是從他郵局帳戶匯款，當時簽約時間是3月6日，但接下來因適逢假日，因此他在3月9日匯款。對此，張志豪表示，一般私人包機乃至於緊急醫療專機的商業模式通常都是需要先付款喔。