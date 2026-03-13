我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳沂（如圖）大方揭露自己先前接受陰道緊實手術。（圖／SWAG提供）

陳沂做陰道緊實手術！SWAG直播看光羞爆

時事針砭家、網紅陳沂2024年進軍成人平台SWAG，直播創下高流量，一度造成網站癱瘓，如今她再度重返SWAG，昨（12）日晚間開直播自爆先前動了「陰道緊實手術」，感受刺刺、熱熱的，她強調手術不只是為了兩性關係，更是為了產後緊實與預防漏尿，「這是提升生活品質的生理投資，沒什麼好難為情」，藉此呼籲女性應正視自身需求，並不需要害臊。陳沂性格大方、直率，作風大膽不矯揉，昨於SWAG直播首度公開先前做完「陰道緊實手術」，透露當時該療程的儀器剛進台灣，開醫美診所的好友問她要不要嘗試？隔天陳沂便到診所諮詢、接受手術。陳沂回憶道，當時醫生拿一根長條的器具，從陰道口轉進去，令她感到「刺刺的、熱熱的」，但器具往更深處移動後，陳沂就沒太大的感受，強調手術不只是為了兩性關係，更是為了產後緊實與預防漏尿。而陳沂有位朋友打完G點雷射後，老公非常滿意，隔天火速包紅包給醫生，陳沂藉此呼籲女性應正視自身需求，直言：「這是提升生活品質的生理投資，沒什麼好難為情。」術後也沒發現有什麼特別改變。陳沂進駐SWAG開啟「私訊付費鑑鳥」新商業模式，網友支付5000鑽（約台幣千元）就可傳送私密照， 陳沂會針對「形狀、顏色、長度」給予辛辣直評，開播90分鐘就有高達10萬鑽打賞，聲量十足。