貓版「Panchi」看了好心疼！緊抱布偶熊熊：不要拿走它

▲▼柔伊在陌生環境中十分不安，只要娃娃暫時被拿去清洗就會焦躁不安，前飼主也留下紙條請求工作人員不要拿走娃娃，因為那是貓咪唯一的情感依靠。（圖／翻攝自臉書粉專「Carver Scott Humane Society」）

美國明尼蘇達州一間動物救援中心日前收容一隻4歲橘貓柔伊（Zoey），牠來到新環境時始終抱著一隻泰迪熊娃娃。原飼主因入住養老院無法再飼養，只能將柔伊送往收容所，並留下紙條請求工作人員不要拿走娃娃，因為那是貓咪唯一的情感依靠，背後故事與日本孤兒獼猴「Panchi」和紅毛猩猩玩偶相依為命相似。收容所觀察到，柔伊在陌生環境中十分不安，只要娃娃暫時被拿去清洗就會焦躁不安，直到重新抱回懷裡才恢復平靜，令人看了不捨。位於明尼蘇達州查斯卡的動物救援中心Carver Scott Humane Society指出，2月22日收容柔伊時，就發現牠一直抱著一隻泰迪熊。初到陌生環境的柔伊顯得相當不安，大部分時間都緊緊依偎著娃娃，模樣讓工作人員看了相當心疼。工作人員透露，曾短暫將熊娃娃從柔伊身邊拿走清洗，但柔伊立刻出現明顯焦慮反應，直到娃娃重新放回牠身邊後才逐漸恢復平靜。雖然收容所並不清楚柔伊過去的生活細節，但從前任飼主留下的紙條可以看出，牠過去應該是倍受疼愛的貓咪，因此收容所也特地分享牠與熊娃娃的故事，希望能幫助牠找到新的家庭。貼文曝光後吸引大量網友關注，「太難過了，希望牠能盡快找到新家」、「只能依偎在熊熊身邊的可憐小貓」、「貓咪和熊熊是相依為命的靈魂伴侶」。不少人也主動替柔伊的熊娃娃取名字，最後收容所選定「喬伊（Joey）」作為娃娃的名字。收容所表示，目前柔伊尚未開放收養，在熊娃娃陪伴下，牠也逐漸適應新的生活環境。機構同時呼籲外界若有能力，也可以透過捐款或提供物資方式，協助動物救援中心持續運作。