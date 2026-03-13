堪稱是許多人兒時回憶的「香鷄城」，於今（13）日正式復活回歸！烤雞始祖香鷄城的手扒雞是不少六、七年級生懷念的童年美味，在市場上消失20年，2016年一度捲土重來，2021年前全台所有分店又熄燈，後陸續有快閃店或以異界合作方式現身。如今香鷄城又在西門町開設新店面，採外帶形式，今日開始試營運，最新菜單也曝光，手扒雞單點價469元、套餐為569元，但是備貨單日僅有150隻烤雞，現場已有大批民眾排隊等候。
香鷄城復活！於西門町商圈最新開設的外帶店新店面，於今（13）日開始試營運，營業時間14時至22時，業者表示，剛開張這幾日單日將限量僅有150隻，待之後會逐日再增加數量。
而今天首日開張，據悉14:00開張營業時間都還未到，就可見到現場有著超長人龍，最新菜單也曝光，手扒雞單點單點469元、套餐（手扒雞＋地瓜薯條＋飲料2瓶）售價569元。今日試營運每人限購數量為3隻，恐怕民眾再晚點到就無法買到。
🟡「香鷄城」最新西門店營業資訊：
地址：台北市萬華區漢口街二段54-33號
營業時間：14:00-22:00（售完為止）
菜單：手扒雞單點單點469元、套餐（手扒雞＋地瓜薯條＋飲料2瓶）售價569元
限量：單日限150隻
🟡香鷄城1984創立、歷史一次看：
香鷄城是由養雞人陳欽樂在1984年創立，全盛時期全台有126家店，買烤雞附送手套、胡椒鹽，讓饕客自己用手撕著吃，名為「手扒雞」。香雞城在2000年前轉型為食品加工廠，門市陸續歇業。
手扒雞消失20年後，香雞城二代在2016年在八里、新店、新莊開店，但八里店先是在2017年因租約到期結束營業，新店中正店和新莊龍安店也在2020年及2021年熄燈，香雞城又退回食品代工。
2024年時，「香鷄城」開設手扒雞快閃店測試市場，接著再推出冷凍商品並有異業合作模式經營，如今又再度回歸。
「台北四大鰻魚飯」肥前屋也回歸 漲價50~100元
同樣原本要熄燈卻又復活的還有台北經營50年的人氣鰻魚店「肥前屋」，有「台北四大鰻魚飯」之美譽，原本於去（2025）年6月底熄燈，日前也重新開張營業，因為重新開幕，限定每天單一餐期預計僅提供100個號碼牌，等於每天僅有200個號碼牌，一張號碼牌可點大份鰻重1份或小份鰻重小2份。
而最新菜單為「鰻重（小）」由原本的250元漲為300元，「鰻重（大）」則從480元漲為580元，漲價100元。「豬排定食」則從160元漲為180元，「烤鰻肝」由40元漲為60元。
🟡「肥前屋」營業資訊：
地址：臺北市中山區中山北路一段121巷13號
電話：02-21001638、0965-162-788
營業時間：11:30-14:30、17:30-20:30
公休日：每週二
資訊來源：香雞城、肥前屋
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡「香鷄城」最新西門店營業資訊：
地址：台北市萬華區漢口街二段54-33號
營業時間：14:00-22:00（售完為止）
菜單：手扒雞單點單點469元、套餐（手扒雞＋地瓜薯條＋飲料2瓶）售價569元
限量：單日限150隻
🟡香鷄城1984創立、歷史一次看：
香鷄城是由養雞人陳欽樂在1984年創立，全盛時期全台有126家店，買烤雞附送手套、胡椒鹽，讓饕客自己用手撕著吃，名為「手扒雞」。香雞城在2000年前轉型為食品加工廠，門市陸續歇業。
手扒雞消失20年後，香雞城二代在2016年在八里、新店、新莊開店，但八里店先是在2017年因租約到期結束營業，新店中正店和新莊龍安店也在2020年及2021年熄燈，香雞城又退回食品代工。
2024年時，「香鷄城」開設手扒雞快閃店測試市場，接著再推出冷凍商品並有異業合作模式經營，如今又再度回歸。
「台北四大鰻魚飯」肥前屋也回歸 漲價50~100元
同樣原本要熄燈卻又復活的還有台北經營50年的人氣鰻魚店「肥前屋」，有「台北四大鰻魚飯」之美譽，原本於去（2025）年6月底熄燈，日前也重新開張營業，因為重新開幕，限定每天單一餐期預計僅提供100個號碼牌，等於每天僅有200個號碼牌，一張號碼牌可點大份鰻重1份或小份鰻重小2份。
而最新菜單為「鰻重（小）」由原本的250元漲為300元，「鰻重（大）」則從480元漲為580元，漲價100元。「豬排定食」則從160元漲為180元，「烤鰻肝」由40元漲為60元。
🟡「肥前屋」營業資訊：
地址：臺北市中山區中山北路一段121巷13號
電話：02-21001638、0965-162-788
營業時間：11:30-14:30、17:30-20:30
公休日：每週二
資訊來源：香雞城、肥前屋