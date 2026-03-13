我是廣告 請繼續往下閱讀

盜版成人影音網站「MissAV」11日出現網站突然無法開啟，畫面顯示「網域已遭新北市政府封鎖」。但不到一天，該網站隨即公布新的網域，並重新上架。新北市政府提到，封鎖因接獲通報，有民眾申訴自己的性影像遭未經同意散布。衛福部長石崇良說，即便封鎖後再上架，「我們會再封鎖」；也會再與數發部研究對策。盜版成人影音網站遭新北市府封鎖，原因來自民眾申訴自己性影像未經同意散布。石崇良今（13）日表示，保護司確實有收到相關申訴，也因為新興媒體在管理上有其難度，只要接到通報，就會由「iWIN網路內容防護機構」直接封鎖，即便封鎖後又再上架，「我們再封鎖」，甚至加重處分，這些都是可以繼續執行。石崇良提到，目前僅能持續封鎖，可能也會找數位部研究對策，討論如何讓執行效果更好一些。整起事件源自於有盜版成人網站遭新北市封鎖，新北市政府表示，封鎖是因接獲衛福部性影像處理中心通報，有民眾申訴自己的性影像遭未經同意散布。市府依法要求網站在72小時內移除相關影像內容，但網站並未依期限處理，因此通知相關單位限制連線，並停止該網域的解析，以阻止使用者繼續存取。