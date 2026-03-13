我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多明尼加的打線無論誰來投都難以完全壓制。陣中兩大強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打擊率高達5成，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也維持在4成67的恐怖高標。（圖／美聯社／達志影像）

▲由賈吉（Aaron Judge）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）與惠特（Bobby Witt Jr.）組成的超重量級打線，索羅卡恐難以招架。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）進入一戰定生死的八強淘汰賽，知名棒球評論家「投球忍者」羅伯佛里曼（Rob Friedman）在接受日本作家丹羽政善訪問時，針對即將開打的兩場精彩對決進行了深度解析。他看好多明尼加與美國將分別擊敗韓國與加拿大，挺進四強。投球忍者指出，多明尼加的打線無論誰來投都難以完全壓制。陣中兩大強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）打擊率高達5成，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也維持在4成67的恐怖高標。他強調：「當你的第7棒是羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、第9棒是珀多莫（Geraldo Perdomo）時，這說明了打線1到9棒完全沒有喘息空間。」雖然韓國隊預計派出老將柳賢振先發，但投球忍者直言，即便柳賢振重回全盛時期，要封鎖這支多明尼加也極其困難。多國先發左投桑契斯（Cristopher Sánchez）去年曾在大聯盟季後賽封鎖大谷翔平，搭配後援神兵如培拉塔（Wandy Peralta）、多伯（Camilo Doval）與艾斯特維茲（Carlos Estévez），投打綜合實力遠高於韓國，預測多明尼加將輕鬆過關。儘管加拿大隊以A組第一之姿創下隊史首度晉級八強的紀錄，但投球忍者認為美國隊已從預賽敗給義大利的「慘痛教訓」中清醒。他分析，美國隊先發韋伯（Logan Webb）擁有全明星級的實力，其低角度出手的變速球與大幅度橫移的掃球（Sweeper）對於加拿大打線來說將是場惡夢。相較之下，加拿大先發索羅卡（Mike Soroka）雖然在預賽對哥倫比亞表現尚可，但其極度不穩定的特性是一大隱憂。面對由賈吉（Aaron Judge）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）與惠特（Bobby Witt Jr.）組成的超重量級打線，索羅卡恐難以招架。投球忍者表示，美國隊在輸掉義大利一戰後已接收到「覺醒訊號（Wake-up Call）」，只要發揮正常水平，加拿大很難再創奇蹟。