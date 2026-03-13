消基會今（13）日公布2025年最新市售泥膜抽驗結果，在25件樣品中共有3款產品不合格。其中，知名品牌「APIVITA_泥狀面膜-#綠瓷土Green Clay」被驗出重金屬「砷」超標，恐增加罹癌風險；另外，於網購平台入手的「I'm From甜菜根淨化泥膜」與「COSRX變色塗抹泥狀面膜」則出現標示不符規定的情況。消基會提醒，要慎選泥狀面膜，避免將致癌重金屬敷上臉。
消基會於2025年11月間針對雙北實體店面及網購平臺的25件泥膜進行檢測。在重金屬（鉛、鎘、砷、汞）測試中，所有樣品的汞、鎘皆未檢出，11件含微量鉛的產品也均符合標準。不過，編號17號、產地為希臘的「APIVITA_泥狀面膜-#綠瓷土Green Clay」卻被驗出重金屬「砷」含量高達8.3 ppm，遠超過我國法規「不得超過3 ppm」的限量標準。
消基會警告，砷具有致癌性，長期接觸或攝入恐增加罹患皮膚癌、肺癌及膀胱癌的風險，並對心血管與肝腎功能造成損害。針對重金屬超標的違規產品，主管機關最高可依《化粧品衛生安全管理法》裁罰500萬元，情節重大者甚至可廢止許可證。
網購2款泥膜標示違規 無中文標籤
除了重金屬檢測，本次調查也揪出2款標示違規的產品。消基會指出，於網購平臺酷澎購買的「I'm From甜菜根淨化泥膜」，其中文標籤直接死死貼在英文全成分標示上，導致消費者根本無法檢視成分；而在蝦皮購買的「COSRX變色塗抹泥狀面膜」狀況更誇張，外包裝完全沒有任何中文標示。這類標示違規的情況，最高可開罰100萬元。
消基會籲：天然不等於零風險、臉部有傷口別敷
為什麼泥膜會含有重金屬？消基會說明，泥膜的原料如高嶺土、海泥等多直接開採自地殼，在自然形成過程中極易受地質環境影響，吸附微量的重金屬元素。雖然化妝品「產品資訊檔案（PIF）」制度預計於2026年7月才會正式將泥膜納入規範，但在這段過渡期，消費者更應建立「天然不等於零風險」的觀念。
消基會也提醒愛美民眾，使用泥膜掌握薄塗一層即可，厚塗不僅效果不會更好，反而會增加乾燥時間與刺激風險。最重要的是，若肌膚剛好有傷口、發炎或長濕疹，務必暫停使用泥膜，以免微量重金屬雜質趁虛而入，經由受損的皮膚屏障進入人體。
資料來源：消基會
