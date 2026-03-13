我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷文湖線11日發生一起竊盜案，一名高姓女子於南京復興站搭乘捷運至萬芳醫院的途中，短短14分鐘的車程，皮包遭到不明人士偷竊。不久後，其信用卡便一口氣遭到盜刷高達9萬元，且一查商店的位置竟遠在沙烏地阿拉伯。警方獲報後，擴大調閱監視器追查嫌犯行蹤，不排除為跨國竊盜集團得手信用卡後，交由位於境外的共犯盜刷。據了解，高女於11日晚間5時30分許於北捷文湖線南京復興站刷卡進站，並搭乘至萬芳醫院站下車。怎料，才下車沒多久，竟接獲銀行通知其信用卡於海外有多筆刷卡消費。高女驚覺有異，一查看竟發現裝有證件、信用卡、提款卡及新台幣現金1萬3000元等物品的皮包不翼而飛，緊急報警處理。經高女查詢後，發現信用卡於同日遭不明人士於沙烏地阿拉伯進行多筆刷卡交易，合計約新台幣9萬元；另連同遺失財務損失約新台幣11萬。警方受理報案後和捷運警察共組專案小組，並調閱捷運站及車廂內的監視器畫面，後續將進一步釐清案情以及嫌犯身分。