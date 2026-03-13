我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多代購女身分曝光！IG擁1.4萬粉、家開烤鴨店被肉搜

▲有網友肉搜出該名代購女子的身分，其在IG上擁有1.4萬粉絲追蹤，但女子疑似因為身分被肉搜，緊急將社群平台全數關版。（圖／翻攝IG）

▲有網友從該名女子的個人介紹欄位中，搜出女子家在桃園開設一間烤鴨店，引發不滿的網友狂刷1顆星負評。（圖／翻攝Google地圖）

好市多梳妝台之亂「律師也看不下去」！官方緊急回應：將儘速補貨

▲本次造成好市多代購之亂的梳妝台，是一款要價799元的「Hape梳妝台」，官網價格則是899元。（圖／翻攝自好市多官網www.costco.com.tw/）

好市多化妝台代購之亂！好市多桃園南崁店昨（12）日爆發化妝台代購爭議，一名從事代購的女子將多組要價799元的「Hape梳妝台」兒童玩具梳妝台搬空，甚至不准其他會員購買，聲稱「全部都我的」引發大眾怒火。昨日好市多爆發化妝台代購之亂，桃園南崁店出現一名疑似從事代購的女子，開搶單個售價799元「兒童玩具化妝台」，甚至在尚未結帳的情況下，要求其他會員不准拿，聲稱「全部都我的」，傻眼行徑引發現場顧客不滿，事發照片也在網路上引起廣大迴響。事後有網友肉搜出該名代購女子的身分，發現其在IG上擁有1.4萬粉絲追蹤，但女子疑似因為身分被肉搜，緊急將社群平台全數關版，IG、臉書都轉為私人帳號，Threads帳號則是直接關閉。此外，也有人從該名女子的個人介紹欄位中，搜出女子家在桃園開設一間烤鴨店，引發不滿的網友狂刷1顆星負評，憤怒寫下留言「烤鴨吃起來有好市多化妝台玩具的味道」、「烤鴨不好吃所以改賣化妝台嗎？」、「好市多還沒結帳跟人家嗆聲說商品都是你的？這麼囂張？好市多你家開的？」據了解，本次造成好市多代購之亂的梳妝台，是一款要價799元的「Hape梳妝台」，官網價格則是899元。根據好市多官網介紹，該款梳妝台含有燈化妝鏡、氣墊梳、互動式吹風機等設備，還搭配2個抽屜能收納，配件齊全仿真化妝品組，可培養孩子創造力和精細動作，適合3到8歲的兒童使用，成為許多家庭搶手玩具。而本次好市多化妝台代購之亂，不只讓會員們憤怒，就連律師林智群都傻眼直言：「還沒結帳，就不是你的！」甚至透露若是自己遇到類似情況，就算不需要也會帶幾個離開，「你越這樣，就算是我不需要，我也一定拿兩個走。」另外，本次好市多爆發代購問題，好市多官方今（13）日則回應，表示目前已針對該商品的供貨，與購買情形掌握庫存及現場銷售狀況，將依實際銷售情形即時進行調整，也將儘速補貨。