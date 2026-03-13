2026年世界棒球經典賽（WBC）即將進入一戰定生死的淘汰賽階段。以全勝之姿挺進八強的日本代表隊，確定將在台灣時間15日迎戰南美勁旅委內瑞拉。根據日本《NTV新聞》報導，日本隊總教練井端弘和今日正式宣布，將由大聯盟頂級強投山本由伸掛帥先發，並強調這場比賽將是不計代價的「全體動員戰」。
井端弘和：山本由伸先發是必然選擇
針對為何在關鍵的八強首戰派出山本由伸，井端弘和解釋，進入淘汰賽後每一場都是生死鬥，「因為輸了就結束了，所以我們會不斷投入投手戰力。」
他也特別提到在美國邁阿密比賽與在東京巨蛋的差異。井端表示，雖然比賽的重要性不變，但在美國開打意味著投手調度必須更加果決，「如果在日本打，投手或許還有再次登板的可能；但在這裡（邁阿密），山本由伸投完這場後，可能決賽就無法再上了。」即便如此，為了確保晉級四強，教練團仍決定祭出最強王牌。
大谷翔平本屆確定不會登板
對於外界關注大谷翔平是否可能在接下來的賽事中登板救援，井端弘和今日給出了明確的否定答案。他坦言：「在參賽之初就已經收到『投手大谷』不會上場的通知，因此我在挑選投手陣容時，就是以大谷不登板為前提來進行選拔的。」
委內瑞拉「打倒日本」宣言：4次保送大谷？
另一方面，目標隊史首冠的委內瑞拉也展現了強大的鬥志。委內瑞拉確定派出曾在季後賽成功封鎖大谷、現效力於紅襪隊的左投蘇亞瑞斯（Ranger Suárez）先發。
委內瑞拉打擊教練、傳奇球星卡布瑞拉（Miguel Cabrera）在訓練後被問及如何應對大谷翔平時，開玩笑地表示要給大谷「4次保送」，引發全場爆笑。然而，委國總教練羅培茲（Omar López）則是嚴肅地稱讚先發投手斯亞瑞斯擁有「冷血」般的心理素質，即便在數萬名觀眾面前也能沉著應戰，是應對日本隊豪華左打陣容的最佳人選。
