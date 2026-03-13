我是廣告 請繼續往下閱讀

出生率再下降！截至民國115年2月底，台灣人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；2月新生兒更是有紀錄以來首次單月跌破7000人。衛福部長石崇良回應，原本今年有少子女化對策2.0計劃，可惜立法院沒有審查預算，有些項目無法推動。內政部統計，截至民國115年2月底，台灣人口數為2328萬273人，已連續26個月負成長；2月新生兒共6523人，較1月少了2200人、大減25.2%，這也是有紀錄以來首次單月新生兒跌破7000人，出生率最低縣市為基隆市、台南市與連江縣。對於少子女化問題，石崇良指出，出生率低的問題是國安問題，而行政院有「少子女化對策」行動計劃，而原先今年有2.0的計劃，可惜因為「立法院沒有審查預算」，有些項目仍無法推動。石崇良強調，因應1、2月的出生率仍低迷、沒有起色，行政院長也有召集大家討論，未來可能有新方案再跟大家報告。