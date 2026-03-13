我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據信義房屋統計，今年前 2 月 房地合一稅 出現明顯區域消長，新北市以 17.7 億元、年增 38% 奪下繳稅王，反觀去年冠軍 台中房市 則重摔 54%，顯示 2026房市 資金正出現大盤整。（圖／信義房屋提供）

2026房市步入盤整期，各區交易熱度出現驚人大洗牌！根據財政部最新統計，今年前兩個月全國個人房地合一稅收為 54.5 億元。令人意外的是，過去靠著科技業題材熱炒的台中房市，稅收竟慘遭腰斬，痛失繳稅冠軍寶座；而默默發威、逆勢「笑納」17.7 億元稅收接下王座的黑馬，竟然是外界以為買氣放緩的新北市！信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，房市進入盤整後，區域表現出現明顯落差。過去一段時間受科技業投資題材帶動的區域，近期交易態度轉趨謹慎。以台中市為例，在房價短期飆漲後，買方追價意願降低導致交易量縮，前兩月稅收僅剩 6.3 億元，相較去年的 13.7 億元直接大減 54%。反觀新北買氣與台北市則展現了極強的抗跌韌性。新北市前兩月稅收高達 17.7 億元，年增 38%，穩坐全國繳稅冠軍；台北市也進帳 6.2 億元，年增 21%。數據顯示，當投機退潮後，具備剛性需求支撐的都會區，房市交易依然相對穩健。面對房價大漲後的高額稅負，不少民眾會利用「重購退稅」或「持有滿 6 年 400 萬免稅」的規定來節稅。然而，曾敬德特別提醒民眾留意潛在的節稅地雷。國稅局多次宣導，使用這些優惠除了必須「連續設籍」且「絕對不能出租、營業」外，更嚴格要求必須有「實際居住」的事實。若貪圖方便虛報，不僅會被補稅，還可能面臨重罰。