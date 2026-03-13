更以複賽4勝1敗的戰績鎖定第一種子，隊史首度挺進臺北小巨蛋四強舞台。這場勝利不僅象徵中信女籃邁入全新里程碑，更延續球隊本季最鮮明的特色：高壓防守與快速轉換。

中信在前一場對文化大學的關鍵戰役中，也曾迫使對手出現40次失誤，連續兩場比賽讓對手出現「40次以上失誤」，已成為本季UBA女一級最具代表性的防守指標。

▲中信金融管理學院邱群琋蛻變成為球隊球隊的進攻主力。(圖/UBA提供)

▲昔日五連霸的總教練何正峰南下執教，將中信女籃帶入小巨蛋。(圖/UBA提供)

▲校長施光訓和贊助企業全力支持，中信金融管理學院女籃寫下隊史新篇章。(圖/UBA提供)

114學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級六強複賽最終戰，臺南市中信金融管理學院12日在輔仁大學體育館以99：69大勝佛光大學，不僅以30分差距收下勝利，壓軸戰中信首節便打出27：14攻勢奠定基礎，之後一路保持領先優勢，最終以99：69擊敗佛光，完成複賽收官戰。數據顯示，中信本場持續展現壓迫式防守威力，迫使佛光出現高達41次失誤，搭配大量抄截與快攻得分，成功掌控整場比賽節奏。事實上，總教練何正峰賽後指出，中信能夠連續兩場迫使對手出現40次失誤，並不是臨時調整，而是長期建立的防守理念。「其實沒有做什麼特別的改變，我一直都很重視防守。我們的概念很簡單，就是防守帶動進攻。」他表示，球隊在戰術上強調壓迫防守與抄截後的快速轉換，「女生比賽要像男生一樣打快節奏其實不容易，所以我們希望透過壓迫防守製造抄截，再轉換快攻，把整場比賽節奏拉快。」何正峰也透露，這樣的打法在球隊平時訓練中就已經大量演練，「我們在練習時的轉換攻擊常常可以拿到100分以上，所以雖然看起來節奏很快、很累，但其實球員都已經習慣這樣的模式。」他認為，當防守強度提升，球員在進攻端的信心也會隨之增加，「防守越強，進攻信心就越好。」以複賽第一名晉級小巨蛋四強，何正峰坦言這只是球隊的階段性目標。他表示，何正峰指出，目前球隊陣容約有一半球員具備小巨蛋決賽經驗，另一半則是首次登上這個舞台，「在那麼空曠的場館打球，空間感和壓力都不一樣，多少都會有一點緊張。」他也分享自己首次在小巨蛋帶隊的經驗，「我第一次進小巨蛋時也被打懵過，所以大場面真的需要經驗。」因此，他希望球員在決賽時保持簡單思維：「我一直跟她們說，專注在防守就好，不要想太多。只要防守做好，給對手強烈壓迫感，比賽自然會順起來。」本季中信女籃的成功，也被視為UBA近年最具話題性的球隊之一。從113學年度率領世新大學締造五連霸的總教練何正峰南下執教，到114學年度帶領美和科大首度闖入公開一級的顏君彰教授加入教練團，再加上原有的中信女籃班底與教練團隊整合，逐漸打造出具有特色的競技體系。何正峰強調，球隊能夠走到今天，最重要的是球員的努力與紀律，「運動成績的表現，還是歸功於球員的付出與教練團分工合作。」他也期盼未來能有更多學校與企業資源投入，讓學生球員能在競技舞台上實現夢想，同時培養企業所需的人才態度與品格。中信金融管理學院/運動產業管理學程主任顏君彰則表示，本季球隊能持續突破成績，首先要感謝校長施光訓的全力支持，提供球員一個無後顧之憂地學習和打球環境。同時也要感謝贊助企業的支持，此外，學校也結合專業學程與運動科技發展，邀請國家運動科學中心成員擔任課程業師與運動團隊顧問，協助強化運動資訊科技應用，並拓展運動行銷與市場連結。同時委由富博創意設計團隊進行專業刊物與運動商品設計，讓學術、產業與運動實務能夠融合應用，也為學生球員規劃更完整的職涯發展。