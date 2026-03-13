我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐漢聲（左起）、胡瓜及陳亞蘭主持大型綜藝節目《週末最強大》3個月。（圖／記者吳翊緁）

華視宣布《週末最強大》收攤改重播！262字聲明一次看

▲胡瓜（如圖）以三天錄一集的規格追求綜藝精緻化，《週末最強大》投入成本高。（圖／記者吳翊緁攝）

大型綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭及歐漢聲主持，去年12月13日起開播，3位不同世代碰撞帶給觀眾煥然一新的視覺饗宴，怎料今（13）日所屬電視台華視證實為籌備及研議下一季，《週末最強大》改成重播精華集數，《週末最強大》去年12月13日起開播，收視與話題不小，不過疑似因投入時間、成本過高，今稍早傳出告一段落，新一季節目仍難產，華視向《NOWNEWS今日新聞》證實：「《週末最強大》為了讓第二季展現更高水準的內容，目前華視與製作團隊已展開展開新一季的籌備與研議，並緊鑼密鼓與各方進行檔期協調；本週起進入精選回顧階段，是為了在銜接新錄製期間，能有更充裕的錄製空間與後製水準，以精進優化新一季內容的視覺與娛樂享受。」華視和緯來電視網，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭以及全方位藝人歐漢聲聯手主持，三位不同世代主持人帶給觀眾煥然一新的視覺饗宴。《週末最強大》節目內容多元豐富，除了最大亮點古裝劇現代包青天外，還有歌舞秀、新版驚聲尖笑，以及外景做菜單元，以三天錄一集的規格追求綜藝精緻化，不僅錄影時間長，從一大早錄到半夜，三位主持人更是各司其職。胡瓜負責歌舞秀單元「瓜瓜夜總會」，搭檔陳亞蘭大讚胡瓜在綜藝圈屹立不搖有其道理，對音樂和綜藝的邏輯無話可說，事事考量周全，對後輩更是傾囊相授。陳亞蘭則全力負責「現代包青天」，親力親為與各單位溝通，並教導新生代藝人演戲的訣竅。歐漢聲笑說他負責顏值擔當，當場被陳亞蘭扮演的包大人喝斥，引發眾人歡笑，三位主持人火花四射，備受喜愛。