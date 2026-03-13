我是廣告 請繼續往下閱讀

獲民眾黨提名參選台中市議員的許書豪，在太平區懸掛由柯文哲、江和樹聯合推薦的競選布條，但近來多面布條遭不滿人士破壞，在柯文哲臉上寫著「貪污犯」、「王八」等字。太平警分局獲報後調閱監視器，昨晚找到下手的56歲王姓男子，無業的王男坦承「理念不合」，認為柯文哲是貪污犯，才在布條留下不滿字句，全案今（13）日依《刑法》毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦。台灣民眾黨創黨主席柯文哲的官司將在3月26日宣判，民眾黨支持者11日發現，有5面許書豪的競選布條，柯文哲臉上被寫下「王八」、「貪污犯」等字眼，許書豪立即向新平派出所報案。警方根據附近的監視器，昨晚找到無業的56歲王姓男子，他表示基於不同政治立場，認定柯文哲就是貪污犯，於是在8日拿奇異筆在柯文哲的臉上塗鴉。台中市議員江和樹強調，法律三審定讞前都應堅守「無罪推定」原則，呼籲大眾「可以不投給民眾黨，但請不要這樣糟蹋人」，也請小草保持風度不要報復。