美國近期宣布依「1974年貿易法」第301條款對台灣等貿易夥伴展開調查，對此，副總統蕭美琴今（13）日受訪時表示，政府會觀察對台灣產業的影響，同步與美方保持良好溝通。蕭美琴今出席「2026台北國際連鎖加盟大展－春季展開幕典禮」，被媒體問到美國啟動301貿易調查，如何幫助台灣產業？蕭美琴回應，政府會持續密切觀察，對台灣產業的影響，許多國家也是面臨一樣的情境。蕭美琴說，政府會與美方保持良好的溝通，確保我方在美國最高法院判決前所取得的雙方共識，也就是給台灣相對的優勢，以及最好的待遇都能夠確保。另外，針對中華文化總會正名一事，文總秘書長李厚慶表示，文總英文名稱將改用Taiwan呈現，預計下週二召開會員大會完備程序，正式將英文名稱改為National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）。蕭美琴則稱，近期不管是文化、體育等各類活動，許多台灣民眾都很期待台灣的名稱能夠站上國際，以台灣的軟實力，讓世界能夠看到台灣。