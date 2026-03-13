我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金秀賢遭到廣告商提告28億，不過他拒絕支付。（圖／翻攝自微博）

韓國男星金秀賢去年被爆料和已故女星金賽綸在未成年時交往，不只名聲跌落谷底，原本手握滿滿代言的他也紛紛遭到廠商解約，並且被其中一間化妝品公司求償超高額28億韓元（約台幣6千萬）賠償金，近日雙方進行第二次開庭，金秀賢方律師堅持化妝品公司解約理由不夠完善，表示一毛錢賠償金都不會拿出來。金秀賢與化妝品品牌A的官司於今（13）日在首爾中央地方法院進行第二次辯，品牌方主張，金秀賢捲入與金賽綸的「未成年交往疑雲」後名聲急速惡化，使得雙方合作被迫提前終止，對企業形象也造成重大損失，因此對金秀賢方要求超高額的28億賠償。不過金秀賢律師也不是省油的燈，他強調雙方合約中明文規定「僅憑傳聞、謠言或未經證實內容」不得作為解約理由，因此品牌方的求償依據不足，他指出，金秀賢爭議主要是《橫豎研究所》散播的訊息，但節目內容都還沒被法院認定為事實，因此廣告商不得以此作為提告內容。2025年3月起，已故女星金賽綸的家屬透過媒體與網路頻道《橫豎研究所》指控，金秀賢在20多歲時與仍屬未成年的金賽綸交往多年，同時公開金秀賢過去和金賽綸的合照、聊天記錄、語音訊息等，雖然金秀賢起初否認指控，不過最後他還是承認了交往事實，但他強調「自己是在金賽綸成年後才交往」，然而他的陽光帥氣形象已遭到嚴重衝擊，多個代言品牌陸續切割，從原本的「頂流男神」變成國民渣男。對此，金秀賢方面出面回應，承認曾與金賽綸交往，但強調兩人是在2019年底、女方已就讀大學後才開始交往，且戀情僅維持至隔年春天，並否認任何涉及未成年人的不當行為。他同時否認外界所指稱的情書是寫給金賽綸，表示該信件實際上是寄給當時正在交往、也是唯一的一名演員女友。金秀賢已針對金賽綸遺屬及《橫豎研究所》提起刑事告訴，並求償120億韓元，以捍衛自身名譽。