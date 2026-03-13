我是廣告 請繼續往下閱讀

此舉被體育評論人士認為，裁判在守護球員安全的第一道防線上出現嚴重失職，直接威脅職業球員的運動生涯。

▲來Attackers男足下半季首場比賽。原本應該是一場展現技術與戰術對抗的賽事，但比賽過程中多次出現的爭議判決。(圖/健身工廠提供)

俱樂部投入千萬資源、球員賭上職業生涯，換來的卻是這種水準的判決，對台灣足球職業化進程是極大傷害。

這場比賽的爭議判決，已不僅是一場勝負之爭，更演變成對國內足球執法環境的一次集體信心危機。