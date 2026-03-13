2025-26台灣乙級足球聯賽於3月7日高雄先鋒（AttackersFC）對陣銘傳Desafio的比賽後，引發國內足球界對裁判執法品質的激烈討論。臉書專頁「N&R體育新聞人」發文指出，該場賽事裁判出現多次足以改變戰局的誤判，且對球員受傷的處置方式極度冷淡。尤其該場主裁判為2024年底甫獲得「中華足協年度最佳新人裁判獎」的林謙，獲獎光環對比爭議判決，讓足協的裁判選拔制度備受考驗。
無視危險動作導致傷勢嚴重 醫護介入程序遭指瑕疵
根據比賽片段及相關報導，開賽不到15分鐘，高雄先鋒球員在爭頂過程中，遭對手以危險動作直接撞擊臉部。臉書貼文指出，該名受傷球員最終診斷為「鼻子斷裂」，必須進行重建手術。
爭議焦點在於，主裁判在吹停比賽後，並未第一時間示意醫護人員進場協助，且未對該次蓄意危險動作給予紅、黃牌處分。此舉被體育評論人士認為，裁判在守護球員安全的第一道防線上出現嚴重失職，直接威脅職業球員的運動生涯。
關鍵判決遭沒收 進球與12碼罰球認定引發專業爭議
本場比賽的另一個關鍵點發生在判決認定的基礎錯誤。根據FIFA足球規則，防守方觸球後，原有的越位位置應重新判定。然而，高雄先鋒13號球員的進球在Desafio防守球員已觸碰球的情況下，仍被判定越位無效。
此外，下半場50分38秒，先鋒12號球員在禁區內明顯遭對方踢中腳部並伴隨手臂推撞倒地，裁判近距離目擊卻未吹判12碼罰球。
臉書貼文對此痛批，俱樂部投入千萬資源、球員賭上職業生涯，換來的卻是這種水準的判決，對台灣足球職業化進程是極大傷害。
執法尺度雙重標準 年度獲獎裁判公信力受挫
除了誤判爭議，該場裁判的「雙重標準」亦成為焦點。下半場先鋒球員多次遭犯規放倒，裁判皆未有反應，卻在傷停補時階段針對先鋒球員強度相仿的身體接觸給予犯規判定。此次執法的主裁判林謙，曾於2024年獲頒足協「最佳新人裁判」，原本被視為國內裁判界的明日之星，如今卻陷入執法尺度不一與規則運用錯誤的爭論。
網友在相關貼文中質疑，足協對於裁判的考核機制是否流於形式，導致「連越位都判錯還能獲獎」的荒謬現象。
裁判問責制刻不容緩 呼籲制度換血保障球員權益
針對此次風波，圈內人士呼籲足協應公開當天判決的考核結果，並建立透明的裁判問責機制。臉書粉專強調，如果台灣足球想走向職業化，裁判制度的「換血」與「問責」刻不容緩，需要具備國際視野、敢於判罰的年輕裁判接棒，而非讓不適任的判決扼殺台灣足球的發展。
這場比賽的爭議判決，已不僅是一場勝負之爭，更演變成對國內足球執法環境的一次集體信心危機。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據比賽片段及相關報導，開賽不到15分鐘，高雄先鋒球員在爭頂過程中，遭對手以危險動作直接撞擊臉部。臉書貼文指出，該名受傷球員最終診斷為「鼻子斷裂」，必須進行重建手術。
爭議焦點在於，主裁判在吹停比賽後，並未第一時間示意醫護人員進場協助，且未對該次蓄意危險動作給予紅、黃牌處分。此舉被體育評論人士認為，裁判在守護球員安全的第一道防線上出現嚴重失職，直接威脅職業球員的運動生涯。
本場比賽的另一個關鍵點發生在判決認定的基礎錯誤。根據FIFA足球規則，防守方觸球後，原有的越位位置應重新判定。然而，高雄先鋒13號球員的進球在Desafio防守球員已觸碰球的情況下，仍被判定越位無效。
此外，下半場50分38秒，先鋒12號球員在禁區內明顯遭對方踢中腳部並伴隨手臂推撞倒地，裁判近距離目擊卻未吹判12碼罰球。
臉書貼文對此痛批，俱樂部投入千萬資源、球員賭上職業生涯，換來的卻是這種水準的判決，對台灣足球職業化進程是極大傷害。
執法尺度雙重標準 年度獲獎裁判公信力受挫
除了誤判爭議，該場裁判的「雙重標準」亦成為焦點。下半場先鋒球員多次遭犯規放倒，裁判皆未有反應，卻在傷停補時階段針對先鋒球員強度相仿的身體接觸給予犯規判定。此次執法的主裁判林謙，曾於2024年獲頒足協「最佳新人裁判」，原本被視為國內裁判界的明日之星，如今卻陷入執法尺度不一與規則運用錯誤的爭論。
網友在相關貼文中質疑，足協對於裁判的考核機制是否流於形式，導致「連越位都判錯還能獲獎」的荒謬現象。
裁判問責制刻不容緩 呼籲制度換血保障球員權益
針對此次風波，圈內人士呼籲足協應公開當天判決的考核結果，並建立透明的裁判問責機制。臉書粉專強調，如果台灣足球想走向職業化，裁判制度的「換血」與「問責」刻不容緩，需要具備國際視野、敢於判罰的年輕裁判接棒，而非讓不適任的判決扼殺台灣足球的發展。
這場比賽的爭議判決，已不僅是一場勝負之爭，更演變成對國內足球執法環境的一次集體信心危機。