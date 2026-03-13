我是廣告 請繼續往下閱讀

▲官方數據指出，林維恩的四縫線速球平均轉速高達2505轉，位居所有投手第7名，若單看左投手則高居「全球第2」。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）分組預賽圓滿落幕。雖然中華隊最終未能挺進八強，但投手群展現出的「硬實力」已引起國際球壇高度關注。根據大聯盟（MLB）官方最新公布的進階數據顯示，中華隊投手群的四縫線速球（Four-seam Fastball）平均球速高達93.5英里（約150.5公里），在20支參賽勁旅中排名第7，正式跨入世界頂尖行列。而在使用率方面，我國更是以44.5%，在所有參賽隊伍中排名第1。與2023年經典賽相比，當時中華隊的速球均速僅89.5英里（約144公里）。短短三年間，台灣投手群整體均速大幅提升約4英里（接近7公里），進步幅度相當驚人。在預賽20隊中，委內瑞拉以95.6英里（約153.8公里）高居第一，隨後分別是多明尼加、墨西哥、美國、日本與波多黎各。中華隊名列第7，不僅超越許多傳統強權，在C組更僅次於日本（94.6英里），成為全亞洲球速競爭力最強的球隊之一。▲中華隊在預賽合計投出的553球中，四縫線速球佔了245球，使用比例高達44.5%，在所有參賽隊伍中排名第1。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）除了球速快，台灣投手對直球的信心也反映在數據上。中華隊在預賽合計投出的553球中，四縫線速球佔了245球，使用比例高達44.5%，在所有參賽隊伍中排名第1。這顯示出由徐若熙、古林睿煬、曾峻岳等新生代王牌組成的投手陣容，非常依賴高品質的直球作為主要攻擊武器。本屆賽事年僅20歲的左投林維恩表現亮眼。官方數據指出，林維恩的四縫線速球平均轉速高達2505轉，位居所有投手第7名，若單看左投手則高居「全球第2」，更是本屆WBC目前唯一轉速突破2500轉的亞洲投手。林維恩在對陣韓國隊時，展現出極具威力的「極品直球」，先後三振韓國重砲安賢民與金慧成，並製造關鍵雙殺打。韓媒《朝鮮日報》更撰文警告，必須將林維恩列為未來對戰台灣時需高度警戒的頭號王牌。