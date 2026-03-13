我是廣告 請繼續往下閱讀

政大國發所一名學生的博士論文中，「參考文獻」被發現是參考虛構文獻。經校方了解後發現，因為學生使用AI工具生成書目時出包，目前已經從資料庫下架，並且將依法令規範與學術專業秉公進行處置。中山大學葉高華在社群表示，政治大學國家發展研究所的博士班姚姓學生，論文參考文獻中有一篇是署名他的政大民族系博士論文，但自己根本沒有寫過，也沒有拿到政大民族學博士。本次爭議論文為《殖民、內殖民與解殖視角下的基督宗教與台灣原住民族》，目前在政大機構典藏中已經被下降隱藏。政大國發所今發三點聲明如下：1、經初步了解，該篇博士學位論文最終上傳資料庫版本的參考文獻出現AI工具生成書目之錯漏。為避免學術同儕於查閱參考資料時引用之誤，本所已請學校將該論文於資料庫先行下網。2、本案已依本校學生學位論文學術倫理審議辦法，進入相關調查、審議程序，將依法令規範與學術專業秉公進行處置。3、本所誠摯感謝各界對於學術品質的關注，這是台灣學界持續提升的助力，本所也將持續對於學術專業與倫理之堅持。如經調查，學生確有疏失與錯誤，本所與本校都將以教育初心教導學生，共同引領學生持續學習，精進成長。