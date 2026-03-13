我是廣告 請繼續往下閱讀

▲肇事的李男稱自己有青光眼加上A柱擋到視線釀禍，被撞的鍾婦則受有四肢及胸腔擦挫傷。（圖／警方提供）

新北市樹林區復興路與長壽街交叉路口6日18時38分許發生一起車禍意外，一名78歲的鍾姓婦人當時行走於行人穿越道上，遭到一輛小客車撞擊後倒地，直接卡在車底下。警消獲報到場後，緊急將鍾婦救出，發現其受有四肢及胸腔擦挫傷。而鍾婦的孫子事發後也公布行車記錄器畫面，透露肇事的63歲李姓男子稱自己有青光眼，被A柱擋到導致肇事，詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。據了解，63歲的李姓男子當時駕駛小客車沿著新北市樹林復興路行駛，怎料，準備左轉至長壽街時，直接撞上行走於行人穿越道的78歲鍾姓婦人，導致鍾婦當場倒地，被輾過後受困於車底下動彈不得。警消獲報到場後，利用工具將鍾婦救出緊急送往醫院治療，所幸並無生命危險。事後，行車記錄器也在平台上曝光，其孫子表示，駕駛稱自己有青光眼，「我阿嬤被撞，他說A柱很粗擋到我阿嬤，阿嬤傷到腦部很嚴重啊。」影片曝光後，不少網友也紛紛留言，「眼角膜不要可以丟出去，駕照不要可以丟監理所」、「駕駛的脖子是選配嗎？車輛轉彎不用轉頭確認路況？」、「你這樣都能撞下去？眼睛功能有問題嗎？」警方依規定對李男進行酒測，其酒測值為0；另李男未依規定禮讓行人部分，已依《道路交通管理處罰條例》第44條規定告發，處新臺幣6,000元罰鍰，並記違規點數3點，另須接受道路交通安全講習。