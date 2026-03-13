我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗戰爭已開打進2週，伊朗也同步封鎖荷莫茲海峽，讓國際燃料、原物料運輸大亂。其中，卡達是我國氦氣進口國，可作為半導體、焊接保護等。如今面臨封鎖，是否影響我國半導體製程？經濟部產發署說明，與國內氣體供應業者確認，皆可自國際供應商與替代來源國，如美國、澳洲等購得氦氣，供應來源穩定。氦氣是天然氣開採副產品，主要用於半導體、焊接保護及氣球填充等用途，卡達是全球第二大氦氣生產國，約占全球總產能的 30%。因為中東價格較為便宜，台灣主要進口來源也是選擇卡達。如今荷莫茲海峽已經封鎖超過10天，除了導致國際油價飆漲，也讓許多原物料無法順利運輸。《日經亞洲》報導，韓國政府已針對14種高度依賴中東的半導體材料與設備展開供需調查，據悉卡達占南韓去年氦氣進口量約65%。產發署今日回應，產業署強調，目前已與國內氣體供應業者確認，業者皆可自國際供應商與替代來源國，如美國、澳洲等購得氦氣，供應來源穩定。而就半導體產業使用需求部份，產發署也補充，氦氣其在半導體製程作為鍍膜載氣及冷卻使用，多為回收再利用，新料作為補充使用，用量尚屬少量。