NEOWIZ 於今（13）日宣布，由其發行的療癒系放置型手機遊戲《貓咪和湯》已於 3 月推出迎接春季的大型更新。本次更新以「王國的美麗花之小徑」為核心概念，透過充滿明亮春日氛圍的主題設計，為玩家帶來全新的視覺體驗，同時導入多項系統優化與新內容，進一步提升遊戲的沉浸感與遊玩便利性。首先，為紀念本次更新，官方將營運「小奶貓旅遊景點」活動至 4 月 6 日上午 8 點 59 分。玩家可透過參與活動獲得活動貨幣，並於「流浪工房」兌換商店中兌換全新森林主題「花香滿溢的王國」、新朋友「喜愛春花的龍」，以及「充滿花香的料理」設施造型等充滿春日氣息的限定道具。此外，解鎖鎖定的旅遊景點照片後，玩家還可獲得包含小奶貓專屬時裝在內的特別獎勵。本次更新同時新增全新貓咪角色以及料理與休息設施。配合「王國的美麗花之小徑」主題，充滿春日氛圍的限定新貓咪「紫丁香虎斑貓」將於 4 月 9 日上午 8 點 59 分前，在遊戲內的天文台與貓咪旅行玩法中登場。此外，遊戲也新增整理甜美紫羅蘭的料理設施「處理紫羅蘭」，以及讓貓咪悠閒喝咖啡休息的「咖啡時光」設施，為森林增添更多生氣與活力。為提升玩家的遊玩便利性，遊戲系統也進行了全面優化。原有的「服裝保管箱」功能升級為全新的「試衣間」系統，玩家可將所有已持有的服裝預先試穿在貓咪身上，並自由進行搭配與客製化設計。此項更新不僅強化了角色裝扮的樂趣，也提供更直覺且便利的服裝管理體驗。此外，為迎接季節慶典的到來，官方也準備了多項特別福利。為紀念 3 月 17 日的全球節日「聖派翠克節（St. Patrick’s Day）」，自 3 月 13 日至 31 日期間登入遊戲的所有玩家都可獲得紀念特別獎勵。同時，針對 30 天以上未登入的回歸玩家，官方也提供專屬任務與指南，協助玩家順利回歸並重新體驗遊戲內容。除了活動與系統更新外，遊戲商店也同步推出多款春季限定商品，包括「特別的客人」與「設施造型組合」等共 9 種春季主題裝飾禮包，以及 4 種「王國的美麗鑽石禮包」，為喜愛收集與裝飾的玩家帶來更多選擇。NEOWIZ 相關負責人表示：「為迎接春天的到來，我們準備了大量可愛的裝飾元素與能提升玩家黏著度的季節性內容。未來也將持續透過反映玩家意見的功能優化，為玩家帶來《貓咪和湯》獨有的溫暖與療癒遊戲體驗。」更多《貓咪和湯》相關資訊，可透過官方網站與官方社群平台查看：