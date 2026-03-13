我是廣告 請繼續往下閱讀

憲法法庭2024年3月憲判字第2號判決，《刑法》第79條之1第5項規定不符比例原則，宣告部分違憲，如今即將失效，法務部稱若未即時修法，3月14日起就有17名因假釋撤銷而仍在服刑的無期徒刑受刑人，可能因無合法羈押依據而獲釋。立法院今（13）日緊急三讀通過修法，規定無期徒刑受刑人經撤銷假釋者，應執行原無期徒刑，若假釋期間再犯，依犯罪情節輕重，在執行滿一定期間才能再申請假釋。現行《刑法》第79條之1第5項規定，無期徒刑受刑人若假釋遭撤銷，殘餘刑期一律固定為20年或25年，2024年3月15日憲法法庭判決，不符比例原則。法務部緊急修法，立法院長韓國瑜11日召集朝野協商，當時國民黨團總召傅崐萁就不滿，2年前就應啟動修法，現在卻要立院在14日前完成三讀。當時藍白黨團都拒絕法務部版本。韓國瑜今上午再度召集朝野黨團幹部討論，最終獲共識，在朝野同意下完成三讀。根據三讀後版本，無期徒刑受刑人經撤銷假釋者，應執行原無期徒刑。如果假釋期間有更犯之罪，併執行之。此外，應執行的原無期徒刑，除假釋期間更犯之罪經宣告為無期徒刑確定者外，其有悛悔實據者，在執行滿一定期間後，包括10年、15年、25年，由監獄報請法務部，得再許假釋出獄。何謂「一定期間後」，三讀條文規定，如果是依其他法律規定撤銷假釋，或因假釋期間故意更犯罪而受未滿1年有期徒刑的宣告確定者，10年。假釋期間故意更犯罪，如果受1年以上未滿5年有期徒刑的宣告確定者，15年。倘若假釋期間故意更犯罪，受5年以上有期徒刑宣告確定者，則是25年。關於有期徒刑部分，三讀條文規定，有期徒刑經撤銷假釋，殘餘刑期10年以下者，於全部執行完畢後，再接續執行他刑，不適用《刑法》第79條之1第1項有關合併計算執行期間的規定。不過三讀後藍營仍相當不滿，國民黨立委吳宗憲發言痛批法務部，本月5日才將修法送到立法院，要求法務部長鄭銘謙，為這兩年的怠惰，向國人公開道歉。