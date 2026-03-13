全球動漫迷引頸期盼，《HUNTER×HUNTER 獵人快閃店》即將於 2026 年 3 月 20 日至 5 月 17 日，於松山文創園區・南向製菸工廠盛大登場。本次活動集結原作七大經典篇章名場面，打造個別主題場景，並同步推出百款以上台灣首發全新周邊商品，邀請粉絲踏入獵人的世界，親身參與這場只屬於獵人的試煉。
【七大篇章完整呈現，重返獵人熱血旅程】
本次快閃店打破以往單一篇章展示形式，依據《HUNTER×HUNTER》原作世界觀規劃七大主題情境區，從冒險的起點到最震撼人心的名場面，完整重現獵人故事中的熱血、殘酷與情感張力。
其中「獵人試驗篇」重現小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力初次相遇的經典場景，搭配象徵性的試驗號碼牌元素，帶領粉絲回到獵人旅程的起點；「揍敵客家族篇」則集結奇犽、席巴、桀諾、伊耳謎等家族成員，營造最強殺手家族的壓迫氣場；「幻影旅團篇」以廢墟岩石為主視覺，旅團成員一字排開，肅殺氛圍全面升級；「蟻王篇」則精選粉絲公認最催淚的經典名場面，透過細膩背景與人物神情，重現棋局中靈魂交會的瞬間，讓觀眾再次感受作品最深層的情感重量。
【沉浸互動體驗，親身參與獵人試煉】
除了拍照場景，本次快閃店更強調「親身體驗」。展場特別設置 「水見式」念能力檢定互動裝置，透過燈光與機關模擬水量變化、結晶生成等效果，讓粉絲測試自己屬於六大念能力系的哪一系，實際感受成為念能力者的儀式感。
此外，「貪婪之島」主題大型互動抽獎機也同步登場，每次遊戲 300 元，即有機會抽中限定好禮，將原作中的冒險精神轉化為充滿驚喜的實體體驗，讓粉絲在遊戲中感受闖關的樂趣。
【百款台灣首發周邊登場，收藏與實用一次滿足】
商品區同樣是本次活動的一大亮點，快閃店全新開發百款以上限定商品，滿足不同層級獵人迷的收藏需求。必買推薦包含「念能力吊飾盲盒」、集結各系念能力與代表角色；「西索撲克牌」，完整收錄不同時期的西索；「貪婪之島卡牌午睡枕」；以及「庫洛洛拖鞋」、「飛坦直傘」等角色主題商品。現場更設有特典卡抽卡機、明信片抽卡機、拍貼機與姓名貼機等多款機台，打造完整的獵人式購物體驗。
【HUNTER×HUNTER快閃店特別活動】
滿額贈: 消費滿$999及消費滿$1999，即贈送不同款的獵人貼紙乙包。
會長問答: 回答特定考題，完成測驗並獲得80分以上分數，即可憑測驗結果參與線上抽獎。
打卡禮:
1. 於社群平台打卡獵人快閃店發布限動或貼文(IG、FB、Threads)，即可於快閃店現場兌換贈品乙個。
2. 於IG打卡獵人快閃店並發布貼文#獵人快閃店一起抽好禮，即可參加線上抽獎，預計抽出4位得獎者。
※活動贈品皆為數量有限、贈完為止。
更多活動內容、最新資訊 請參考VISION TOYS粉絲專頁。
活動資訊
活動名稱：《HUNTER×HUNTER》獵人快閃店
活動期間： 2026/03/20（五）－05/17（日）
活動時間： 11:00－19:00（最後入場 18:30）
活動地點： 松山文創園區 南向製菸工廠
獵人集結，試煉啟動。這個春天，邀請所有粉絲齊聚松菸，一同踏入《HUNTER×HUNTER》的世界，重拾成為獵人的熱血與感動。
主辦單位：VISION TOYS睿誼國際有限公司
協辦單位：WAYTOFUN楽玩多
授權單位：木棉花國際股份有限公司
