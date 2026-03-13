中東戰火持續，海灣國家紛紛被捲入美國、以色列與伊朗的戰事之中，過去被視為全球富豪避風港的阿拉伯聯合大公國杜拜，一樣難逃戰火侵襲。值此時刻，有遊客用手機拍攝伊朗飛彈攻擊阿聯的影片，並在社群網路上分享，結果被阿聯當局起訴，最重恐面臨2年監禁，且被告遊客多達20名，引發外界關注。
根據《衛報》報導，被起訴的20名遊客中包括一位60歲的英國男子，根據官方案件摘要，這群被告被指控「使用資訊網路或資訊科技工具，發布、再發布或散布虛假新聞、謠言或具煽動性的宣傳內容，可能煽動輿論或擾亂公共安全」。雖然官方說法聽起來犯行嚴重，但專門向阿聯境內人士提供法律援助的「杜拜拘留者」（Detained in Dubai）負責人史特林（Radha Stirling）直言，實際上，只要隨手分享或評論一段已經在社群網路上流傳的影片，就可能遭到上述指控。
史特林表示，「依據阿聯的網路犯罪法，最初發布內容的人可能被起訴，但任何重新剪輯、轉發或留言評論的人也同樣可被追究責任」。相關案件的處罰最重可判兩年監禁、20萬迪拉姆（約新台幣170萬元）的罰款，外籍人士還可能被驅逐出境。
史特林警告，由於同一案件可能適用多項罪名，風險因此進一步提高，一段網路影片就可能導致大批民眾面臨刑事指控，而許多被指控的人或許根本沒有惡意。史特林指出，網路上流傳著大量中東衝突的圖片、影片與新聞報導，人們可能認為，既然這些資訊已經被廣泛流傳，自己評論或轉發也是可以接受的，「但在阿聯，這樣的假設恐怕極其危險」。
目前中東局勢緊張，各國對記者與一般民眾、包括外國遊客，都實施更嚴格的規範，伊朗與以色列的管制最嚴苛，而那些遭到戰火波及的海灣國家，同樣加強監管。各國政府對於可能透露飛彈或無人機攻擊位置的影像，或者是顯示攔截過程的畫面，似乎都擔憂對外曝光將造成負面影響。
