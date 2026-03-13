我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷在幼稚園時期就被安排練習游泳，並一路持續到小學五年級，日本電視台還曾在節目中分享他在11歲游泳得獎的照片。（圖／翻攝自X）

ＷBC經典賽日本隊球星大谷翔平（Shohei Ohtani）這些年持續在美國職棒大聯盟（Major League Baseball）刷新歷史，其「二刀流」的超人表現引發全球體壇探討，為什麼他就是能有更出色的爆發力、體能和恢復能力？許多運動科學專家解析其成長背景，發現除了棒球天賦，大谷翔平在兒童時期接受的多元運動訓練，特別是「游泳」，被認為是他能維持極佳柔軟度與協調性的關鍵。事實上，大谷翔平在游泳方面也超級有天賦，其母校花卷東的教練甚至斷言，若大谷當初選擇游泳，同樣具備挑戰奧運水準的實力。大谷翔平的父親大谷徹（Toru Ohtani）曾是業餘棒球選手，他在大谷幼稚園時期就安排他練習游泳，並一路持續到小學五年級，日本電視台還曾在節目中分享他在11歲游泳得獎的照片。大谷徹認為，游泳不僅能培養肩膀與肘部的柔軟度，更能訓練全身肌肉的精密控制能力與「動力鏈」的連結。運動科學研究指出，游泳是少數能全面均衡訓練到全身每塊肌肉的運動，對於兒童時期的精細動作養成有巨大幫助。大谷在學生時期甚至同時參加田徑、羽球與游泳等多項運動，這些豐富的體能啟發，為他日後在職棒戰場所需的爆發力與平衡感打下了深厚基礎。長年追蹤大谷翔平的《洛杉磯時報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）過去曾在報導中指出，他曾前往大谷母校花卷東高校採訪，監督佐佐木洋（Hiroshi Sasaki）透露，游泳曾是校隊訓練的一部分。當時大谷在水中的速度快得驚人，連游泳隊教練都曾感嘆：「如果他改練游泳，一定能游進奧運。」赫南德茲坦言，當年他以為這只是監督的玩笑話，甚至沒有將這段內容寫進專題中，「但現在回想起來，大谷真的無所不能，佐佐木監督或許並非在開玩笑。」大谷翔平在職棒初期的二刀流發展，背後也有許多推手。當年大谷高三時，多數日職球隊視他為打者，大聯盟則視他為投手，唯有日本火腿隊提出了「二刀流」的構想。到了大聯盟，天使隊主帥梅登（Joe Maddon）在2021年進一步解禁，打破了「先發投球前後兩天不能打擊」的限制。梅登當時直言：「既然為了他的特殊天賦招募他，卻又不允許他發揮，這完全沒道理。」赫南德茲感嘆，大谷將當年火腿隊帶給日本的驚奇完整複製到了大聯盟，其身體素質與意志力之強大，確實是「可怕」等級。