我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞（右）與梓梓（左）於知名直播平台「浪LIVE」合體開播。（圖／浪LIVE提供）

三上悠亞合體梓梓尬美貌！揭台、日啦啦隊文化差異

直播突地震嚇壞三上悠亞！神情被粉絲截圖：這麼萌

▲三上悠亞（右）察覺地震一臉驚恐，模樣全被粉絲截圖下來。（圖／浪LIVE提供）

日本女神三上悠亞與「台灣第一美胸」梓梓（董梓甯）同屬職籃夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員，昨（12）日晚間於知名直播平台「浪LIVE」合體開播，2大女神美貌並駕齊驅，現場香氣飄逸，吸引數萬粉絲湧入搶看，三上悠亞談到台灣與日本啦啦隊文化差異，觀察到日本球迷多追逐球員，但台灣球迷對女孩的支持甚至更勝球星，自己感到非常溫暖。談到台日啦啦隊文化差異，三上悠亞觀察到日本球迷多追逐球員，但台灣球迷對女孩的支持甚至更勝球星，讓她感到非常溫暖。梓梓也提到從三上悠亞身上學到「對作品的尊重」，即便是小拍攝也要請專業妝髮的高標準職人精神。節目環節火熱，在「節奏名稱」遊戲中，三上悠亞展現驚人語言天賦，精準踩點唸出「雨 vs. 糖果」、「橋 vs. 筷子」，反觀梓梓則因舌頭打結慘敗，大方接受「性感走台步」與「甜萌撒嬌舞」懲罰，舉動讓直播間瞬間被禮物洗版。直播過程中，恰巧發生5.7有感強震，現場天搖地動，三上悠亞第一時間睜大雙眼、表情驚訝又呆萌地詢問：「Di-zhen（地震）？」她驚訝神情被粉絲截圖直呼「連受驚嚇都這麼萌」，意外引發話題。而梓梓則展現強大心理素質，不僅維持直播節奏，更緊握悠亞的手給予安全感，體現了她所說的：「隊長就是要擔任一個讓大家有安全感的角色。」直播最後在溫馨的氣氛中結束，約定下次再一同玩樂。除了地震意外，三上悠亞首度談及經營品牌 $MISTREASS$ 的挫折，坦言在溝通與流行元素間取得平衡極具挑戰，面對網路酸民，她霸氣表示：「以前我都不會回應，現在會希望讓粉絲知道自己的感受，所以勇敢發聲」， 當遇到不開心或負能量時，三上悠亞的「獨門能量藥方」竟然是睡覺，笑稱睡飽了就有能量全新啟動，「自信就是做自己！」